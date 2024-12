Salvini: «Per inizio 2028 l’autostrada della Valtrompia sarà pronta»

«Per l’inizio del 2028 l’autostrada della Valtrompia sarà pronta». Il ministro Matteo Salvini, questa mattina in visita ai cantieri di Lumezzane e di Concesio, ha confermato i tempi di conclusione dell’opera come da cronoprogramma.

«È raro emozionarsi per uno scavo o per una galleria, però è successo perché dopo tanti anni di progetti, attese e ritardi, finalmente si sta correndo. In due anni non riusciamo a recuperare trent’anni di ritardo, ma stiamo accelerando. Tutti hanno fatto un grande lavoro: i sindaci, le imprese. È una bella giornata per una delle zone più industrializzate e produttive d’Italia. Quelli dell’autostrada della Valtrompia saranno chilometri salvifici per i cittadini e per le imprese».

Il regalo

Ad accogliere il ministro a Concesio, dove gli operai stanno lavorando nel cantiere, numerose autorità, tra cui il prefetto Andrea Polichetti, il presidente della Provincia Emanuele Moraschini, il presidente della Comunità Montana Massimo Ottelli, i sindaci della Valle, parlamentari, assessori regionali e il leader degli industriali Franco Gussalli Beretta, che ha donato al ministro un panettone molto speciale «con galleria», ossia con uno «scavo» tra canditi e uvetta che vuole richiamare, in modo simpatico e benaugurante, l’opera già iniziata e benedetta a Lumezzane.

Franco Gussalli Beretta regala il panettone a Matteo Salvini © www.giornaledibrescia.it

Corda molle

Salvini è intervenuto anche sul nodo pedaggi di un’altra opera importante per Brescia, la Corda molle, il raccordo autostradale tra A4, A21 e Brebemi: «Stiamo lavorando per porre rimedio a scelte fatte da altri. Non si pagherà nulla se non ci sarà l’ok sia del Mit sia del Mef. I cartelli installati ieri sera? Uno può mettere i cartelli che vuole ma intanto la gente non sta pagando. E per quello che mi riguarda vogliamo trovate un’alternativa per tutelare coloro che percorrono la strada».