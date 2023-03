Un Vittoriale in «3D» per celebrare i 160 anni dalla nascita del Vate

Fedele al motto dannunziano «Io ho quel che ho donato», il Vittoriale mette a disposizione di tutti, in tutto il mondo, la propria bellezza. Sabato prossimo, 11 marzo, in occasione della festa «Tende alla bellezza e orna il mondo» (citazione dalla Carta del Carnaro, la costituzione rivoluzionaria che d’Annunzio stese per Fiume), la Fondazione presenterà e inaugurerà il tour virtuale in 3D degli spazi della cittadella monumentale di Gabriele d’Annunzio, offrendo la possibilità di navigare tra le stanze della casa museo e dei giardini, grazie all’innovativa app e agli appositi occhiali per la realtà aumentata.

Già nel 2022 era stato effettuato un primo rilievo tecnico immobiliare del complesso monumentale utilizzando un’innovativa tecnologia di ricostruzione 3D. Il risultato di questa attività di studio e di raccolta dati ha permesso di realizzare un completo tour del Vittoriale in realtà virtuale ad alta definizione.

Strategie

Così il presidente della Fondazione, Giordano Bruno Guerri: «In Contemplazione della morte d’Annunzio scrisse “e dico che l’elemento del mio dio è il futuro”. Questa frase accresce la volontà del Vittoriale di pensarsi non soltanto come conservazione del passato e bellezza da offrire ai nostri contemporanei: un museo, oggi, deve proiettare conservazione e bellezza nel futuro, progettare innovazione, guidare tendenze. Questo vogliamo fare e facciamo».

I progetti digitali non saranno gli unici annunci in programma per la festa di sabato prossimo, che, oltre a celebrare il 160esimo anniversario della nascita del poeta (avvenuta il 12 marzo 1863), presenterà, parole di Guerri, «gli enormi lavori compiuti durante l’inverno: il restauro del MAS e della Nave Puglia, messa in sicurezza, delle mura esterne e interne nel lato del Parlaggio, una pulizia radicale all'interno della Prioria». E ancora: «Tendono alla bellezza anche le due mostre che inaugureremo, una dedicata a Lorenzo Viani, l’altra a Vittorio Cini, che di bellezza si intendevano, e le due nuove sculture che orneranno il Parco». La festa, aperta alle 10.30 dall’alzabandiera, si chiuderà alle 16.30 con l’arrivo del colombo viaggiatore Ardito, campione di volo, che porterà al Vittoriale il suo primo messaggio.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it