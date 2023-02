Gardone, la nave Puglia restaurata nuova attrazione al Vittoriale

La Puglia sembra appena varata, in procinto di far rotta verso l’Adriatico. È stata riverniciata e tirata a lucido in occasione del centenario della sua donazione a Gabriele d’Annunzio. La prua della Regia Nave Puglia, varata a Napoli nel 1898 e utilizzata in Adriatico nel corso della Grande Guerra, fu infatti donata a Gabriele d’Annunzio dalla Marina Militare nel 1923.

