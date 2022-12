Mai così poca acqua a dicembre nel lago di Garda

La crisi idrica continua: il lago di Garda mai così a secco ai primi di dicembre. Il dato è evidenziato dal segretario generale della Comunità del Garda, Pierlucio Ceresa: «Negli ultimi cinquant’anni il livello lacustre ai primi di dicembre non è mai stato così basso (mercoledì 7 misurava 39 cm sullo zero idrometrico, quando nel 2021 era a 101 cm). Anche nel 2003 e 2007, anni di grande crisi idrica, il livello era più alto».

La situazione, pur senza indurre a inutili allarmismi, deve in prospettiva farci riflettere. «. Confidiamo negli apporti meteorici di pioggia e neve previsti nei prossimi giorni - continua Ceresa -, ma non si può solo sperare in Giove pluvio. L’imperativo è risparmiare il più possibile acqua, evitando sprechi». La situazione eccezionale è evidenziata anche dall’ingegner Giacomo Poletti di Meteo Trentino: «Il Garda è al livello minimo mai misurato () per i primi di dicembre: siamo 50 centimetri sotto il livello medio atteso per il periodo. Considerata la superficie del lago, 370 km quadrati,rispetto alla norma».

È una situazione che si trascina dalla scorsa estate e che impone nuove strategie di gestione delle acque. La questione è al vaglio della Comunità del Garda, che ha attivato un tavolo per la revisione dei regolamenti sull’uso delle acque, datati al 1965 e ampiamente superati.

