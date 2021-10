Italo, nuovi collegamenti ferroviari con Brescia e Desenzano

Due nuovi collegamenti giornalieri per Desenzano: è questa la risposta di Italo alla soppressione di numerose fermate desenzanesi da parte della Freccia di Trenitalia. In totale, diventeranno 9 rispetto ai 7 di oggi. Difficile leggere diversamente la decisione della società Nuovo Trasporto Viaggiatori, giunta proprio a pochi giorni dalle polemiche sollevate dall'annunciato taglio di frequenze da parte del principale operatore ferroviario nazionale.

Dopo i disagi logistici (ed economici) lamentati da molti pendolari gardesani alla luce delle variazioni made in Trenitalia, Italo mette ora a disposizione 14 collegamenti giornalieri fra le città di Milano a Venezia, garantendo servizi in ogni fascia oraria: dalla prima mattina fino alla tarda serata. Lungo questa trasversale diventano ancora più strategiche per la compagnia ferroviaria le fermate nelle stazioni di Peschiera e Desenzano (altre soste intermedie lungo la linea sono Padova, Vicenza, Verona e Brescia).

Da dicembre Ntv implementerà i servizi con: da sette diventeranno nove, portando a 16 (rispetto agli attuali 14) i viaggi giornalieri fra le città di Milano e Venezia, mete di numerosi lavoratori oltre che di tanti turisti.

Ad oggi, come detto, sono sette in totale collegamenti quotidiani per Desenzano. Ci sono quattro partenze verso Milano con orari concepiti per soddisfare le esigenze di chi si sposta quotidianamente fra le due città: la prima partenza alle ore 7.33 da Desenzano con arrivo a Milano Centrale alle 8.25, e le successive nell'arco della giornata: 14.33, 16.33 e 18.33 con arrivi rispettivamente alle ore 15.25, 17.25 e 19.25. Sono tre, invece, i viaggi da Milano verso Desenzano con partenza da Centrale alle 7.35, 11.35 e 14.35 e arrivo a Desenzano rispettivamente alle ore 8.24, 12.25 e 15.25.

Vengono introdotte anche agevolazioni economiche per i pendolari che usufruiscono in modo ricorrente del servizio: un carnet da 20 viaggi fra Milano e Desenzano (oppure Peschiera o Brescia) a partire da 99 euro, già acquistabili dalla fine di questa settimana.

A Desenzano riapre anche la biglietteria Trenord

Riapre la biglietteria Trenord di Desenzano del Garda

Ma non finiscono qui le novità per gli utenti del treno di Desenzano e del Basso Garda. Riapre infatti da oggidella stazione desenzanese: i titoli di viaggio saranno nuovamente acquistabili allo sportello.

Il punto vendita di Desenzano è aperto dalle ore 6 alle ore 20 tutti i giorni, feriali e festivi. Gli operatori presenti sono a disposizione dei clienti anche per informazioni sulle migliori soluzioni di viaggio; fino a domenica 31 nella stazione la stessa Trenord preannuncia un presidio straordinario di personale dedicato all’assistenza.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it