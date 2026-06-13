Corte Nuovi Orizzonti, a Salò debutta il «turismo sociale»

«Non una semplice struttura ricettiva, ma un esperimento di turismo sociale. Un luogo dove chi arriva non è solo ospite, ma parte di una storia più grande, e dove l’inclusione non è uno slogan, ma qualcosa che si vede, si tocca e si vive ogni giorno».
Così è descritta Corte Nuovi Orizzonti, struttura ricettiva allestita dalla cooperativa Cogess in un immobile storico nel centro di Salò, in via Gasparo.
Il progetto
Il nome l’hanno scelto gli studenti dell’Istituto Fermi, coinvolti in un percorso partecipato. Dietro il nome c’è un’idea ambiziosa: la struttura ricettiva dovrà generare valore sociale, culturale ed economico per tutta la comunità.
«Corte Nuovi Orizzonti - spiega la cooperativa, che dal 1993 lavora in Valle Sabbia e sul Garda per creare opportunità per le persone con disabilità e le loro famiglie - nasce all’interno del progetto Overbook, finanziato da Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità Bresciana.
Il progetto ha previsto in questi mesi la realizzazione di due appartamenti destinati all’ospitalità, che saranno gestiti insieme a persone in situazione di fragilità, coinvolte nelle attività quotidiane: dall’accoglienza alla preparazione dei servizi per gli ospiti».
Gli appartamenti, rinnovati grazie al progetto degli architetti Valentina Foglio e Duccio Campolmi, affiancheranno altre due strutture della cooperativa dedicate al turismo sociale: Casa Maer e l’ostello sociale Borgo Venno di Lavenone.
Cultura
Accanto alla funzione turistica, Corte Nuovi Orizzonti avrà un’anima culturale. Una parte dell’edificio resterà infatti a disposizione del Centro culturale Aldo Moro, realtà del territorio dalla quale Co.Ge.S.S. ha acquistato l’immobile, che continuerà a promuovere iniziative, studi e attività dedicate alle giovani generazioni.
Tra queste il progetto Orizzonti Giovani, realizzato con il contributo Giovani Smart di Regione Lombardia e la collaborazione attiva del Comune di Salò e del liceo Fermi. In particolare, il liceo è stato protagonista dell’azione «Young Brand Makers», progetto di costruzione dell’identità comunicativa dal quale sono nati il logo e l’immagine coordinata del progetto, sviluppati con l’agenzia di comunicazione Maja di Manerba.
Taglio del nastro
In questi giorni, alla Corte Nuovi Orizzonti si lavora per rispettare il cronoprogramma che porterà all’inaugurazione della struttura, prevista per venerdì 19 giugno alle 17 in via Gasparo da Salò, al civico 51, nel cuore della cittadina gardesana. Nel frattempo, prosegue anche il percorso di costruzione dell’identità del progetto, pensato per coinvolgere operatrici e operatori, beneficiarie e beneficiari e l’intero territorio.