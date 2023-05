Amministrative 2023, a Toscolano Maderno sfida su turismo sostenibile e viabilità

A Toscolano Maderno sarà corsa a tre. Il paese avrà, comunque vada, un nuovo sindaco, dopo il decennio che ha visto alla guida del Comune Delia Castellini. Ermanno Benedetti, assessore uscente, 59 anni, architetto, è il candidato della civica Fare Comune, espressione del gruppo che è al governo. Marco Basile, 61 anni, insegnante di lettere e latino, guida la lista Centro Destra in Comune, che rappresenta il gruppo civico Centro Comune oltre a Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lombardia Ideale, le uniche forze politiche presenti col loro logo.

Chiude la rosa dei candidati Chiara Chimini, 56 anni, professionista in ambito sociosanitario, a capo de La Civica, gruppo che gode dell’appoggio della sezione locale della Lega, i cui rappresentanti hanno sposato il progetto civico rinunciando al simbolo di partito. I tre si sono confrontati martedì nello «Speciale elezioni» in onda su Teletutto, condotto da Fabio Gafforini.

Obiettivi e priorità

Benedetti si candida per «portare a compimento il processo di rinnovamento del paese, iniziato col risanamento dei debiti e proseguito con la realizzazione di opere e servizi». Chimini propone «cura e attenzione per le persone, rispetto dell’ambiente e una politica di ascolto del cittadino». Basile intende rappresentare «un’alternativa all’attuale amministrazione, ora che a Toscolano Maderno il centro destra ha ritrovato una sua unità». Questione turismo, la principale economia del paese. Chimini promette azioni per «un turismo sostenibile, la creazione di una rete tra commercianti e albergatori e interventi per rendere il paese più vivibile, perché dove si respira benessere sta bene anche il turista».

Per Basile «il Comune deve farsi promotore di un tavolo di confronto permanente con gli operatori, trovare una migliore collocazione all’info point e attivare un’azione di marketing con le forze regionali e nazionali». Per Benedetti è necessario guardare «non tanto alla quantità ma alla qualità», visto che d’estate il territorio è già saturo: «Va aumentata l’attrattività nella bassa stagione».

Temi centrali della campagna elettorale anche le questioni mobilità e urbanistica. Quanto alle priorità, se tutti i candidati sentono la necessità di valorizzare e vivacizzare i centri storici, Chimini sottolinea l’importanza «delle consulte di frazione per consentire ai cittadini di avere voce nelle decisioni del Comune e una maggiore attenzione alle spiagge». Per Basile è prioritario «intervenire sulla viabilità, cominciando a ragionare su un’alternativa alla 45 bis, e costruire un progetto turistico, artistico e culturale che dia al paese un’identità precisa». Benedetti guarda ai giovani e sente l’esigenza di «creare una connessione tra società civile e mondo giovanile, che vive un momento difficile», ma anche di «consolidare una politica turistica che porti a un’offerta di qualità ancora maggiore».

