Al MuSa si entra gratis con il cane: l’iniziativa per la Giornata Mondiale

Con Fido al museo per celebrare la Giornata Mondiale del Cane. È l’iniziativa lanciata dal MuSa, il museo civico di Salò, che ha deciso di festeggiare la ricorrenza tra «arte, storia e tanti pelosetti», invitando i visitatori a presentarsi in compagnia dei propri cani per usufruire di un ingresso gratuito.

L'iniziativa del MuSa

«Porta il tuo amico a quattro zampe – l’invito lanciato dal MuSa – ed entrambi potrete visitare gratis il Museo di Salò». La promozione canina ha fatto il suo esordio domenica 25 agosto con una bella affluenza.

Per chi non fosse riuscito ad usufruirne si replica anche martedì 27 agosto. Non serve prenotare, basta presentarsi all’ingresso del museo, in via Brunati, con il proprio cane per entrare gratuitamente.

Il MuSa, lo ricordiamo, racconta la storia della città di Salò e del suo territorio attraverso un percorso cronologico articolato, dall’età romana ad oggi. Alle sezioni permanenti dedicate all’arte, all’archeologia e alla storia (tra le novità la nuova sezione «L’ultimo fascismo 1943-1945. La Repubblica sociale italiana»), ma anche alla scienza e alla tecnica, si affianca la mostra temporanea «Dallo splendore alle incertezze. 1910-1950», che racconta quarant’anni tra i più intensi del secolo scorso attraverso 50 opere di alcuni dei maggiori esponenti della storia dell’arte della prima metà del Novecento.

Leggi anche Il Novecento italiano in mostra al MuSa di Salò

Lago di Garda dog-friendly

Tra i musei gardesani «dog friendly» non si può non ricordare anche la casa museo di Gabriele d’Annunzio a Gardone Riviera.

Leggi anche Sul lago di Garda sono stati girati più di 60 film: la mappa dei set

Ma anche il festival del Vittoriale Tener-a-mente, che di nuovo per quest’anno ha riproposto l’apprezzatissimo format «Tener-a- mente a 4 zampe», iniziativa che permette di accedere ai concerti con i propri cani, accolti con ciotole per l’abbeveraggio, cucce e biscotti. Sono 16 i «posti-zampa» messi a disposizione per ciascun concerto, collocati in platea in posizioni studiate appositamente per consentire a tutti la miglior esperienza, proprietari e amici a 4 zampe, senza recare disturbo agli altri spettatori.