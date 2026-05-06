Magasa, per il Tar Brognoli non può candidarsi alle elezioni

Il Tar di Brescia ha respinto il ricorso presentato da Tommaso Brognoli, esponente di Fratelli d’Italia, che si era candidato come consigliere per le elezioni a Magasa senza prima dimettersi da consigliere comunale a Capriano del Colle. Brognoli, che per la vicenda ha dovuto lasciare il consiglio provinciale, era stato escluso dalla lista di Magasa dalla Prefettura. Il Tar ha confermato l’esclusione dalla competizione elettorale per la mancanza di un requisito di candidabilità. Brognoli aveva presentato la propria candidatura a Magasa dichiarando di non trovarsi «in condizioni ostative».