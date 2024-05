Elezioni europee 2024, com’è fatta la scheda elettorale: ecco il facsimile

L’8 e il 9 giugno gli italiani sono chiamati a votare per il nuovo parlamento europeo. I cittadini europei sceglieranno 720 deputati: all’Italia spettano 76 seggi.

Nel nostro paese le circoscrizioni elettorali europee sono cinque: si tratta di cinque aree che aggregano le regioni, alle quali è assegnato un numero di seggi in base alla popolazione residente: 20 per l’Italia nord occidentale (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia), 15 per l'Italia nord orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), 15 per l'Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio), 18 per l'Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), 8 per l'Italia insulare (Sicilia, Sardegna). Ogni partito o gruppo politico può presentare nella propria lista un numero massimo di candidati pari a quello assegnato alla circoscrizione elettorale e gli elettori possono scegliere tra i candidati presenti nelle liste della propria circoscrizione di residenza.

La Direzione dei servizi elettorali del Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha pubblicato pochi giorni fa i facsimile delle schede di voto. Le schede per il voto avranno colori diversi e per la circoscrizione Italia nord occidentale, di cui fa parte la Lombardia e quindi anche Brescia, la scheda sarà grigia. Sulla scheda gli elettori troveranno 12 simboli: Lega per Salvini premier, Stati Uniti d'Europa, Pace Terra e dignità, Azione, Alternativa popolare, Libertà di Cateno De Luca, Rassemblement Valdôtain, Partito Democratico, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Fratelli d'Italia.

Ecco com’è fatta. Qui tutte le informazioni per sapere come si vota.