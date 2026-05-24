Elezioni amministrative: l’affluenza nei 10 Comuni bresciani

Urne aperte nella nostra provincia per la tornata delle Elezioni amministrative 2026 . Da questa mattina alle 7, la parola è passata ufficialmente ai 66mila elettori bresciani chiamati alle urne in dieci Comuni del territorio per scegliere il proprio sindaco e rinnovare i Consigli comunali ( qui il nostro portale con tutti i dati ).

C'è tempo per votare oggi fino alle 23 (sedici ore complessive) e domani, lunedì, dalle 7 alle 15 (altre otto ore). Subito dopo la chiusura dei seggi scatterà lo spoglio in diretta.

Leggi anche Amministrative 2026: le schede elettorali dei Comuni bresciani al voto

I dieci Comuni al voto

I riflettori sono puntati su otto municipi arrivati alla scadenza di una consiliatura «allungata» a cinque anni e otto mesi a causa delle rimodulazioni post-Covid: Capriano del Colle, Corte Franca, Lonato del Garda, Magasa, Quinzano d’Oglio, Roncadelle, Rovato e Travagliato.

A questi si aggiungono due paesi al voto anticipato: Cellatica (dopo la scomparsa del sindaco Marini) e Mura (reduce da quattro mesi di commissariamento).

L’affluenza delle 12

Alle 12 i primi dati sulla partecipazione elettorale. Ecco come sta andando nel Bresciano, dove l’affluenza ha raggiunto il 16,56%: