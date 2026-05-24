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Elezioni amministrative: l’affluenza nei 10 Comuni bresciani

Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. In lizza 23 candidati alla fascia tricolore: ecco come sta andando
Amministrative: aperte le urne alle 7, si vota fino alle 23 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Amministrative: aperte le urne alle 7, si vota fino alle 23 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Urne aperte nella nostra provincia per la tornata delle Elezioni amministrative 2026. Da questa mattina alle 7, la parola è passata ufficialmente ai 66mila elettori bresciani chiamati alle urne in dieci Comuni del territorio per scegliere il proprio sindaco e rinnovare i Consigli comunali (qui il nostro portale con tutti i dati).

C'è tempo per votare oggi fino alle 23 (sedici ore complessive) e domani, lunedì, dalle 7 alle 15 (altre otto ore). Subito dopo la chiusura dei seggi scatterà lo spoglio in diretta.

I dieci Comuni al voto

I riflettori sono puntati su otto municipi arrivati alla scadenza di una consiliatura «allungata» a cinque anni e otto mesi a causa delle rimodulazioni post-Covid: Capriano del Colle, Corte Franca, Lonato del Garda, Magasa, Quinzano d’Oglio, Roncadelle, Rovato e Travagliato.

A questi si aggiungono due paesi al voto anticipato: Cellatica (dopo la scomparsa del sindaco Marini) e Mura (reduce da quattro mesi di commissariamento).

L’affluenza delle 12

Alle 12 i primi dati sulla partecipazione elettorale. Ecco come sta andando nel Bresciano, dove l’affluenza ha raggiunto il 16,56%:

  • Capriano del Colle: 12,95% (precedente 17,65%)
  • Cellatica: 13,08% (precedente 21,22%)
  • Corte Franca: 17,46% (precedente 19,47%)
  • Lonato del Garda: 15,08% (precedente 17,90%)
  • Magasa: 21,09% (precedente 2,07%)
  • Mura: 15,37% (precedente 17,65%)
  • Quinzano d’Oglio: 21,18% (precedente 22,86%)
  • Roncadelle: 15,23% (precedente 19,58%)
  • Rovato: 18,03% (precedente 17,63%)
  • Travagliato: 17,23% (precedente 18,70%)

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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