Amministrative a Travagliato, Delbarba è la quarta candidata sindaca

Si allarga il quadro delle elezioni amministrative a Travagliato: una nuova lista civica, sostenuta dal Movimento 5 Stelle, è stata ufficialmente presentata. Si tratta della quarta candidatura alla carica di sindaco in paese, che si aggiunge a quelle già annunciate, contribuendo a delineare un contesto politico sempre più articolato.

«Nel nuovo scenario politico segnato dalla frammentazione dell’attuale maggioranza di centrodestra e da una crescente incertezza tra i cittadini, prende forma «Travagliato Stellato» – si legge in una nota del nuovo gruppo –. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire una proposta chiara e credibile in una fase di cambiamento per il Comune, valorizzando la partecipazione e il coinvolgimento del territorio».

La candidata

La candidata prima cittadina è Miriam Rossella Delbarba, parrucchiera in paese e da sempre attiva nel M5s locale. «Il mio lavoro mi porta ogni giorno a contatto con le persone – spiega –. Ciò mi permette di conoscere da vicino le esigenze della comunità». Delbarba sarà alla guida di una squadra che «unisce esperienze e sensibilità diverse: accanto a figure già conosciute ci sono anche nuovi volti e competenze, con l’intento di rappresentare in modo ampio la comunità».

Tra i temi centrali indicati dalla lista, vi è quello dell’inclusione: l’obiettivo è promuovere il contributo delle diverse culture come elemento di coesione e sviluppo sociale. Per quanto riguarda le linee programmatiche, le priorità sono la salute e la qualità della vita dei cittadini, il potenziamento della sicurezza e dei servizi, il sostegno al commercio locale e alle attività del territorio, insieme alla tutela e al rilancio del paese.

Anche sul piano degli interventi immediati la lista ha già le idee chiare: riduzione del traffico, potenziamento di piste ciclabili e di collegamenti, riqualificazione di piazze, parchi e spazi pubblici. Domenica, in piazza Libertà, ci sarà un gazebo per la raccolta firme necessaria alla presentazione ufficiale della lista; presente la consigliera regionale M5s Paola Pollini.