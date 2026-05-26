Amministrative 2026, a Mura Edoardo Teotti è il nuovo sindaco

La lista « Mura Domani », infatti, ha ottenuto 247 voti, pari al 56,3 per cento , superando «Per Mura» di Susanna Reguitti, ferma invece a 192 preferenze e al 43,7 per cento. Nelle prime fasi dello spoglio sembrava un testa a testa destinato a durare fino all’ultimo voto, poi Teotti ha preso margine.

L’affluenza si è attestata al 67,5 per cento: su 675 aventi diritto si sono recati alle urne in 456. Otto le schede bianche, mentre sono state nove le nulle. Numeri che raccontano comunque una partecipazione significativa per un paese chiamato a scegliere una nuova guida amministrativa dopo mesi complicati.

Il nuovo eletto

Per Teotti, 53 anni, insegnante di Religione all’Istituto comprensivo di Marcheno, si tratta del coronamento di un percorso politico costruito negli anni sempre dai banchi della minoranza.

«Mi sono proposto per la quarta volta alle elezioni comunali, anche se non sempre a Mura – racconta –. Questa volta, anche grazie ad una squadra di valore che mi ha affiancato, ce l’ho fatta. Nei giorni scorsi, ma anche durante le prime fasi dello spoglio, quando si profilava un serrato testa a testa, non ero così sicuro che alla fine avremmo prevalso».

Con lui entreranno in Consiglio comunale Roberto Freddi, il più votato con 39 preferenze, Arianna Crescini con 27, Omar Flegoni con 26, Luisella Fiori con 23, Nicola Freddi con 20, Emanuele Ceccarelli con 14 e Francesca Crescini con 10. In minoranza andranno invece Susanna Reguitti, Matteo Tessaroli e Marco Danieli.

Il rpogramma

Durante la campagna elettorale entrambi gli schieramenti avevano indicato come priorità la questione del medico di base, con il pensionamento ormai imminente dell’attuale professionista. Ed è proprio da lì che la nuova Amministrazione intende partire. «Dopo una prima fase di ambientamento dovremo darci da fare prima di tutto per recuperare un medico per il paese, così come un nuovo messo comunale, visto che quello attuale è prossimo alla pensione. Non sarà facile, ma lo dobbiamo fare».

Nel programma di «Mura Domani» trova spazio anche il recupero di Borgo Pieve, edificio comunale vicino alla parrocchiale inutilizzato da decenni, per il quale sarebbero già disponibili 250mila euro ministeriali.

Opposizione

Susanna Reguitti, 56 anni, guarda invece già al lavoro dai banchi dell’opposizione: «Abbiamo perso, ma siamo soddisfatti dell’attestato di stima che abbiamo ricevuto. La nostra sarà sicuramente un’opposizione ferma, ma anche costruttiva: quello che tutti quanti vogliamo infatti è il bene del paese».