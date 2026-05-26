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Amministrative 2026, a Corte Franca il ribaltone porta il nome di Diego Orlotti

Il nuovo eletto commenta così la sua vittoria: «Col senno di poi possiamo dire che il malcontento dei cittadini era palpabile»
Veronica Massussi
Diego Orlotti con alcuni della squadra - © www.giornaledibrescia.it
Diego Orlotti con alcuni della squadra - © www.giornaledibrescia.it

Un risultato inatteso ma schiacciante: Diego Orlotti è il nuovo sindaco di Corte Franca, forte dei 2.224 voti ottenuti, pari al 63,83%, oltre 900 in più di Lorenzo Olivero, che si ferma a 1.260 voti, il 36,17%. Un esito che segna il ritorno del centrodestra alla guida del paese, dopo i cinque anni della Giunta di Anna Becchetti, di cui Olivero era vicesindaco.

Un successo così netto il neo sindaco, nell’ultima consiliatura consigliere di minoranza e in precedenza assessore nell’Amministrazione del sindaco Ferrari, non se l’aspettava: «Col senno di poi possiamo dire che il malcontento dei cittadini di Corte Franca era palpabile. Ce ne siamo accorti sin dall’inizio, nei vari incontri con la popolazione; in sei anni l’Amministrazione Becchetti ha fatto ben poco ed è inutile correre ai ripari nell’ultimo periodo, come è stato fatto».

Il programma

La lista «Diego Orlotti sindaco» raggruppa quattro partiti di centrodestra (Lega, Forza Italia Ppe, Fratelli d’Italia e Lombardia ideale) e il sindaco assicura che anche per i candidati consiglieri non eletti ci saranno degli incarichi: «Ci sarà da fare per tutti».

Tra i punti cardine del suo programma c’è la manutenzione costante e capillare del territorio con strade ben asfaltate, verde pubblico sempre curato e ordinato, raccolta rifiuti efficiente e funzionale, arredo urbano decoroso e parchi sicuri, curati e con attrezzature inclusive per i bambini con disabilità. «Non promettiamo grandi opere – afferma – ma qualcosa di più concreto: la cura quotidiana del territorio per renderlo bello, sicuro e vivibile da parte di tutti».

Lorenzo Olivero

Olivero dal canto suo, dopo aver ringraziato tutti i cittadini che hanno sostenuto il suo progetto, ammette che «il risultato emerso dalle urne non è quello che speravamo, ma il percorso costruito in questi mesi insieme a tante persone resta un patrimonio importante per la nostra comunità. Abbiamo incontrato cittadini, ascoltato bisogni, raccolto idee e condiviso una visione concreta per il futuro di Corte Franca».

Un ringraziamento particolare viene inoltre rivolto ai dipendenti comunali: «La loro professionalità e il loro lavoro quotidiano rappresentano un valore per tutta la comunità, al di là delle appartenenze politiche». La lista annuncia poi che proseguirà il proprio impegno dai banchi dell’opposizione con senso di responsabilità: «Continueremo a fare proposte, a vigilare e a lavorare nell’interesse esclusivo di Corte Franca, con rispetto, serietà e passione».

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Argomenti
Amministrative 2026sindacoCorte Franca

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