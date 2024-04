Tignale, Bonassi vuole il bis ma questa volta a sfidarlo ci sarà Antonioli

Daniele Bonassi punta al bis. Il sindaco uscente, 58 anni, consulente fiscale, ha ufficializzato la sua ricandidatura.

«Sono passati quasi cinque anni - dice - da quando ho assunto l'incarico di sindaco di Tignale. È stato un periodo di sfide impegnative. Sebbene molti progressi siano stati compiuti, la pandemia ha inevitabilmente rallentato diversi progetti». Come dire: c’è ancora del lavoro da portare avanti. Da qui la voglia di rimettersi in gioco.

Cinque anni fa Bonassi ebbe vita facile. La sua lista «Proposta per Tignale» fu l’unica a presentarsi. Questa volta dovrà vedersela con «Progetto per Tignale 24» del candidato Maikol Antonioli. Salvo sorprese saranno questi i due gruppi che si contenderanno il governo del paese. «Non ho mai esitato - continua - nel presentare la mia candidatura per un secondo mandato. Con un team che coniuga continuità e innovazione, siamo pronti a portare avanti le iniziative avviate e ad affrontare nuove sfide. Ho imparato l’importanza della collaborazione e sono fiero dei risultati ottenuti grazie al lavoro di squadra, anche con gli altri otto sindaci della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano. Di fronte a un mondo globalizzato e complesso è un imperativo fare rete».

E ancora: «Metteremo al centro delle nostre azioni le esigenze dei cittadini e la valorizzazione del territorio, con un’attenzione particolare alla qualità dei servizi e alla sostenibilità ambientale. I nostri obiettivi saranno la cura della persona, sviluppando sempre più la rete dei servizi sociali, la promozione dello sviluppo sostenibile, anche sul fronte turistico, e la valorizzazione delle risorse culturali e naturali già esistenti».

Tra gli obiettivi Bonassi indica anche «la valorizzazione delle infrastrutture stradali, sportive e ricreative, come pure l’efficientamento energetico, tramite la Comunità energetica rinnovabile di Tignale, nata già lo scorso anno grazie alla collaborazione di Garda Uno Spa».