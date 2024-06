Seggi aperti, al via il voto per le Europee e le Amministrative 2024

Urne ufficialmente aperte: alle 15 i primi cittadini hanno potuto entrare nei seggi e esprimere la loro preferenza di voto per le elezioni europee e – in 144 Comuni del Bresciano – anche per le elezioni amministrative. Le operazioni procedono con ordine, nonostante gli imprevisti – risolti in tempo – dovuti a un errore tipografico delle schede in 30 seggi del centro città.

I seggi sono aperti oggi, sabato 8 giugno, fino alle 23 e domani, domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Questa sera alle 23 esce il primo dato parziale sull’affluenza, le prossime rilevazioni sono in programma domenica alle 12, alle 19 e alle 23.

Come si vota

Per votare bisogna portare con sé al seggio un documento d’identità, la tessera elettorale ed eventuali altri documenti necessari (come la documentazione medica per le persone con disabilità per il voto assistito).

Europee 2024

Europee, come si vota



Per quanto riguarda le Europee 2024, i bresciani sono chiamati a votare nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale, dunque al seggio ritireranno una scheda elettorale grigia con dodici liste da portare nella cabina. Cliccando qui troverete tutti i dettagli su come esprimere la propria preferenza, mentre qui sotto sono consultabili in pochi clic tutte le liste con i nomi dei candidati.

Amministrative 2024

Amministrative, come si vota

Per le elezioni amministrative, si vota con una sola scheda sulla quale ci sono i nomi dei candidati sindaco e, sotto ognuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano. Li riportiamo nel grafico qui di seguito, con l’elenco di tutti i candidati consiglieri per ogni lista, comune per comune.