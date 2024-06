Europee 2024, schede difettose in diversi seggi a Brescia

Le schede elettorali per le Europee sono state piegate prima che l’inchiostro si asciugasse. Così i simboli delle varie liste si sono «stampati» sulla porzione di scheda vicina, praticamente sdoppiandosi. Con il rischio che più di un votante possa, di fatto, confondersi mentre si trova in cabina elettorale. Infatti, nell’ingombro riservato a un certo partito compare accanto al simbolo «ufficiale» anche quello del partito che, simmetricamente, sta nella colonna accanto.

Sono diverse le segnalazioni di questo tipo arrivate da diversi seggi del centro di Brescia. In fase di conteggio delle schede gli scrutatori hanno notato l’anomalia, che è stata prontamente riferita al Comune.

«È un problema che sembrerebbe essere diffuso in più di una seggio qui in città, non sappiamo se anche in altre zone d’Italia - fanno sapere dalla Loggia -. L’abbiamo fatto presente alla Prefettura, che dovrà decidere il da farsi: non appena sapremo quale decisione è stata presa, la comunicheremo».