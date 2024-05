Pontevico, la squadra di Luca Bosio sfida il centrodestra guidato da Roberto Bozzoni

Due candidati e altrettante liste tra loro diametralmente opposte protagonisti dell’avvincente sfida elettorale per le Amministrative.

Una, «Insieme per Pontevico», nasce dall’unione dei due attuali gruppi di minoranza «Nuovi Orizzonti» e «Unire Pontevico» che, dopo decenni, hanno deciso di compattarsi trovando il loro trait d’union nel candidato sindaco Luca Bosio.

«La consapevolezza - precisa Bosio - di essere in grado di risollevare e migliorare il paese, oltre al profondo legame affettivo che ho con Pontevico. Da troppo tempo il nostro paese è fermo senza un progetto di sviluppo a lungo termine, noi vogliamo rilanciarlo e offrire servizi migliori ai suoi cittadini».

L’altra lista invece, «Progetto civico per Pontevico», che nel logo porta i simboli dei partiti di centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia), è la squadra capitanata dall’ex sindaco Roberto Bozzoni, un gruppo che conta alcuni attuali amministratori, come l’attuale vicesindaco Giacomo Bazzoni, ma anche volti nuovi. A spingere Bozzoni la voglia «di dare concretezza all’azione amministrativa, impegnandomi a realizzare tutti i punti previsti nel nostro programma e facendo crescere una nuova generazione di giovani amministratori» spiega il candidato sindaco di area centrodestra.

Due candidati e due squadre affiatate. «Siamo un gruppo eterogeneo per professionalità e formazione. Ci anima la voglia di fare e mettere a disposizione della popolazione la nostra serietà e sensibilità nell’affrontare i problemi e trovare, insieme ai cittadini di Pontevico, le soluzioni migliori», precisa Bosio.

Ad animare invece la squadra di Bozzoni è «la convinzione di poter realizzare un cambiamento vero, con entusiasmo e senso civico, ma anche con competenza ed esperienza», spiega il candidato di «Progetto civico per Pontevico».

Entrambi, in caso di vittoria, vogliono iniziare il mandato puntando a rendere più vivibile il paese.

«Siamo alle porte dell’estate - conclude Luca Bosio - voglio che i concittadini possano camminare per strade pulite, in parchi e luoghi pubblici ben tenuti e sicuri. Dobbiamo inoltre sistemare decorosamente l’ex asilo Ugoni da anni lasciato in totale degrado per evitare che gli studenti delle medie e gli abitanti della zona debbano vivere vicino ad un rudere pieno di sporcizia».

Niente più sporcizia è la parola d’ordine anche per Bozzoni: «Dedicare le risorse e gli strumenti necessari alla costante manutenzione delle aree verdi, della pulizia e decoro del paese».