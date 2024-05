Pontevico, l’ex sindaco Roberto Bozzoni torna in campo

Si chiamerà «Progetto civico per Pontevico» la lista di area centrodestra che si presenterà alle prossime amministrative. Il gruppo, sostenuto ufficialmente da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, avrà come candidato sindaco l’ex primo cittadino Roberto Bozzoni.

«In tutta sincerità, non avevo preventivato di presentarmi per questa tornata elettorale - spiega Bozzoni, psicologo 49enne -. Tuttavia le circostanze trascorse in questi ultimi cinque anni hanno portato alla necessità di fare sintesi nel centrodestra pontevichese». Uno strappo che si è creato nella compagine di maggioranza durante l’attuale amministrazione e sancito dall’uscita di scena proprio di Bozzoni che, assessore nella Giunta Azzini, rassegnò prima le deleghe nel 2022 e poi, quando i rapporti già incrinati divennero irreparabili, presentò le proprie dimissioni anche dalla carica di consigliere lasciando il proprio scranno.

«Il mio nome è stato presentato dalla civica - precisa Bozzoni - e poco più di un mese fa ho ricevuto pieno mandato per la candidatura a sindaco di Pontevico dalle tre segreterie provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, con l’indicazione di lasciare la porta aperta al sindaco uscente Alessandra Azzini e all’assessore Felice Franchi, i quali però, hanno autonomamente deciso di non aderire al “Progetto civico per Pontevico”. Da questa loro decisione abbiamo gettato le basi per la costruzione della nascente squadra, fatta di persone nuove e motivate, che con entusiasmo e passione vogliono mettere il loro impegno e le loro competenze al servizio del nostro Comune».

I valori

Bozzoni guarda quindi al futuro, senza svelare ancora i nomi dei componenti della lista. «Questa compagine - conclude il candidato sindaco - nasce dalla condivisione dei valori e dei simboli del centrodestra, ma vuole destinare al “Progetto civico” il ruolo primario». Non ancora diffusi i nomi dei componenti la lista, «ma nove componenti su dodici provengono dalla società civile - spiega -. Anche la decisione concernente il nome della lista vuole certificare una scelta civica vera e concreta, sulla quale costruire il presente e il futuro amministrativo del nostro Comune».

Con l’arrivo di Bozzoni è ufficiale che le liste che si sfideranno per conquistare il municipio sono due; per il centrosinistra il candidato sindaco è l’attuale consigliere di minoranza Luca Bosio della lista «Insieme per Pontevico». Non si esclude, ancora definitivamente, la possibilità della presentazione di una terza lista, anche se le possibilità paiono alquanto remote.