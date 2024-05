Pompiano, Gianni Tortella si candida sindaco: «Squadra di giovani»

«A cosa sarà servito avere le mani pulite, se le abbiamo tenute in tasca». È proprio la frase motivazionale di don Lorenzo Milani la fonte d’ispirazione della candidatura di Giovanni Antonio Tortella, da tutti conosciuto come Gianni, al ruolo di sindaco del Comune di Pompiano. Una frase che il 67enne, ex direttore per oltre 25 anni della Cassa Rurale di Borgo San Giacomo, ha voluto inculcare anche nella testa dei più giovani, creando una squadra composta per il 70% da persone tra i 30 e 42 anni. «Ho invitato questi ragazzi a sporcarsi le mani, a metterci la faccia e ad impegnarsi - commenta Tortella -. Potremo anche sbagliare, ma sarà importante operare con passione, formarsi e creare competenze per poi suddividersi i compiti. Sono andato in pensione alla fine del 2019; dopo due anni di sostanziale clausura per via della pandemia e mentre affrontavo un periodo difficile di salute, ho fatto una promessa a me stesso rafforzando la volontà di impegnarmi per la comunità. Qualora venissi eletto affronterò il percorso con lo spirito di volontariato per il mio paese rinunciando, come ho già comunicato, all’indennità di funzione».

Un impegno che la lista «Insieme per il futuro» sintetizza in nove punti «fondamentali per Pompiano - come definisce il candidato sindaco - e affrontati in una campagna sobria e non aggressiva». Dall’area socioassistenziale all’imposizione ed equità fiscale, passando per il lavoro, lo sport, l’ambiente, i lavori pubblici, la viabilità e la sicurezza: «Affronteremo le problematiche dei medici di famiglia e della scuola dell’infanzia favorendo l’istituzione di un presidio medico poliambulatoriale supportando in particolare anziani, famiglie e persone in difficoltà. Vorremmo migliorare la rete stradale comunale».