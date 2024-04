Pompiano, Comincini cerca il bis: «Avanti per servire il paese»

Giancarlo Comincini tenta il bis: l’attuale sindaco di Pompiano si candida per un eventuale secondo mandato ed esprime fiducia nella possibilità di continuare il percorso di sviluppo e miglioramento del Comune bassaiolo.

«Abbiamo centrato la maggior parte degli obiettivi che c’eravamo prefissati», afferma Comincini sottolineando con orgoglio la concretizzazione di importanti progetti, come la realizzazione del primo lotto della nuova palestra, l’imminente inizio del secondo lotto previsto per il mese di giugno, e l’impegno costante nel rispondere ai bisogni delle famiglie, considerate il fulcro della comunità.

«Lasciamo - continua il sindaco uscente - un paese migliore di quello che abbiamo trovato, ma il nostro obiettivo è quello di dare continuità al duro lavoro svolto finora. Abbiamo in programma una serie di importanti progetti, uno su tutti l’incrocio semaforico nei pressi del cimitero, tra via Meano e via Sorelle Tomasoni, il cui progetto esecutivo è già stato ultimato». Un intervento che solleverà il centro del paese da un’uscita che oggi penalizza chi si dirige verso la città: «Uno dei nostri obiettivi primari - continua Comincini - sarà certamente la revisione della viabilità, vorremmo individuare dei sensi unici e creare più parcheggi, l’incrocio semaforico è studiato appositamente per facilitare tutto questo».

Il sindaco menziona anche un bando della Regione per la completa risistemazione della ciclopedonale Zurlengo-Pompiano, prima di sottolineare come il Comune continuerà a focalizzare le proprie attenzioni sul sociale, collaborando con le istituzioni scolastiche. «Siamo sempre stati attenti ai bisogni delle famiglie: continueremo ad organizzare proposte per i più giovani dato il grande successo delle decine di iniziative che abbiamo organizzato. Anche sul tema della rigenerazione urbana mi sento di dire che il nostro apporto è stato concreto, interventi mirati con uno sguardo rivolto al futuro ma senza mai tralasciare le nostre origini e tradizioni».

L’ossatura della lista «Insieme per Comincini sindaco» rimarrà simile alla precedente: «Siamo un gruppo solido, dei veri amici che si riconoscono nei valori del centrodestra: la nostra volontà è quella di continuare a servire insieme la comunità di Pompiano».