Pavone Mella, per Viviana Vivaldini in cerca di riconferma anche la corsa per Bruxelles

È una doppia candidatura quella che vede impegnata Maria Teresa Vivaldini, da due mandati sindaco di Pavone del Mella. Da un lato la corsa verso Bruxelles, sede dell’europarlamento; dall’altro la corsa al tris nell’amministrazione del comune bassaiolo. La Vivaldini, infatti, ha deciso di ricandidarsi per le amministrative del prossimo mese «per portare avanti il lavoro finora svolto e dare continuità all’azione amministrativa». E con ogni probabilità la sua sarà l’unica lista in campo, a meno di colpi di scena dell’ultima ora; se così fosse, dovrà vedersela soltanto con il raggiungimento del quorum degli aventi diritto di voto.

A supportarla sarà ancora la lista civica «Per Pavone del Mella», composta da nuovi innesti e nuove professionalità, per lo più giovani: «Ringrazio coloro che in questi dieci hanno si sono messi a disposizione e hanno dedicato il loro tempo a servizio del paese. Abbiamo deciso di puntare sui giovani, a cui va il grazie per aver deciso di lanciarsi nell’esperienza amministrativa con l’auspicio di fare poi continuità».

Continuità è infatti la parola guida della scelta della Vivaldini di proseguire anche nella sindacatura di Pavone del Mella: «Se sarò eletta europarlamentare - spiega - mi impegnerò, nel doppio ruolo, previsto dalla norma, a lavorare per portare a casa finanziamenti non solo per il Comune e la Bassa ma anche per la circoscrizione Nord-Ovest che rappresento».

Quanto al programma, al centro «la famiglia in quanto pilastro della società, puntando sull’implemento dei poliambulatori di medicina generale e pediatrica con l’inserimento di nuovi specialisti attraverso la rigenerazione urbana di un edificio a fianco del polivalente».

Per quanto riguardo infine l’ordine pubblico, il programma prevede il rafforzamento del sistema di videosorveglianza e, nel capitolo opere pubbliche, la riqualificazione di piazza Umberto I con la creazione di nuovi parcheggi, anche attraverso il recupero di aree dismesse, un nuova pista ciclabile verso Gottolengo, l’efficientamento energetico del palazzo municipale.