«Diario Elettorale»: a Villanuova sul Clisi è sfida tra candidate di una maggioranza spaccata

Villanuova sul Clisi, dopo dieci anni di governo di Michele Zanardi, avrà per la prima volta nella sua storia una sindaca, con due candidate che raccolgono il supporto dell’attuale maggioranza spaccata.

La vicesindaco uscente

Da una parte la vicesindaco uscente, Caterina Dusi, che tra gli altri, nella lista «Destinazione Comune», ha il supporto del collega uscente in giunta Maurizio Massardi. Nel programma amministrativo si parte dalla partecipazione attiva, dall’organizzazione dell’ente e dalla sostenibilità: le azioni da concretizzare sono il bilancio partecipativo, le commissioni tematiche, deleghe operative a tutti i consiglieri e una rinnovata organizzazione dell’ente, che si vuole far diventare più aperto, trasparente, digitale, gentile, funzionante e parlante. Capitolo bilancio: oltre all’obiettivo di raggiungere un rapporto di sostenibilità, si attueranno bilanci di genere, sociale e ambientale. Uno degli obiettivi, poi, è l’apertura di una seconda farmacia comunale.

L’ex assessora

Elisa Omodei è la candidata sindaco della lista civica «Un Ponte per il futuro»: già assessore durante il primo mandato di Zanardi tra il 2014 e il 2019, ha il supporto degli uscenti Renato Berta e Federica Bignotti. Il programma è stato steso per arrivare a una Villanuova sul Clisi che sia più sostenibile, accessibile e orientata al futuro. Priorità sono trasparenza e condivisione: impegni la pubblicazione in modo chiara e fruibile sul sito del comune di tutte le informazioni utili, assemblee periodiche con a popolazione, consigli comunali trasmessi in diretta e una delega specifica alle associazioni. Tra le proposte per i servizi alla persona, un consultorio attivo almeno sei giorni alla settimana con orari flessibili e l’implementazione dei servizi offerti alle famiglie durante i periodi di sospensione delle scuole. Un grande progetto dichiarato è quello di riuscire a realizzare una Casa delle Associazioni.