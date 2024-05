«Diario Elettorale»: a Orzinuovi testa a testa tra amministratori uscenti

A Orzinuovi, la capitale della Bassa Occidentale, sarà un testa a testa tra due amministratori uscenti per raccogliere il testimone del senatore Gianpietro Maffoni: da una parte l’attuale vicesindaco, Laura Magli, dall’altra Michele Scalvenzi, che siede fra i banchi dell’opposizione. Opposizione che si è ricompattata dopo la tornata elettorale del 2019, quando con tre in campo, Maffoni, sostenuto dal centrodestra, vinse con quasi il 48% dei voti. Ma l’ultima competizione elettorale con due sfidanti, nel 2009, finì con la contesa vinta per meno di una manciata di voti, sul filo del rasoio.

Laura Magli prova a raccogliere l’eredità dell’uscente Maffoni sostenuta dalla medesima coalizione: la lista «Centrodestra per gli orceani» porta in dote anche i simboli di Fratelli d’Italia, della Lega e di Forza Italia, oltre che della Civica per Orzinuovi. I punti fondanti del programma elettorale si basano sulla salute - con l’istituzione di una Commissione sanità e ambiente -, sulla sicurezza sociale - potenziando la videosorveglianza e contrastando microcriminalità e baby gang -, e poi su sviluppo, bellezza e ambiente.

Michele Scalvenzi è in Consiglio comunale da 20 anni, e dal 2009 al 2019 è stato assessore ai Servizi sociali e alla Cultura. Guida la coalizione che è confluita nella lista civica di Centrosinistra «Orzi Futura». L’obiettivo della rigenerazione della città passa dalla Comunità, dalla centralità e dalla qualità. Nel programma, si parte dai servizi e dalla partecipazione dei cittadini, per quanto riguarda la salute sociale si pensa anche a sviluppare iniziative volte ad aumentare l’offerta di abitazioni popolari, poi a un piano urbanistico che recuperi le aree dismesse e a progettare la Comunità Energetica.