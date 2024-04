A Orzinuovi per la fascia tricolore è testa a testa Laura Magli e Michele Scalvenzi

Centrodestra da una parte e centrosinistra dall’altra: è una scelta netta tra due schieramenti quella che chiamerà alle urne gli orceani l’8 e il 9 giugno. Il testa a testa per la fascia tricolore vedrà scendere in campo rispettivamente Laura Magli, attuale vicesindaca nella giunta guidata da Gianpietro Maffoni, e per la civica di centrosinistra Michele Scalvenzi, ora consigliere di opposizione e vicepresidente del consiglio comunale.

Chi sono

Laura Magli raccoglie, con l’appoggio unanime del centrodestra, il testimone del sindaco in carica. La sua lista correrà con i simboli di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega nord. 54 anni, farmacista, sposata con tre figli, ha vissuto in quest’ultima tornata elettorale la sua prima esperienza, accedendo quasi di diritto alla carica di vicesindaco e assessore ai Servizi sociali grazie al largo consenso ottenuto alle urne, che la vide arrivare seconda per numero di preferenze.

Michele Scalvenzi, 47 anni, sposato con due figlie, lavora in un’importante Fondazione corporate in provincia di Brescia e si occupa di sostenibilità a 360 gradi, coordinando progetti specifici in collaborazione con enti locali, mondo dell’impresa, scuole e terzo settore. È in Consiglio comunale da 20 anni. Anch’egli sempre forte di numerose preferenze, dal 2009 per 10 anni consecutivi è stato assessore ai Servizi sociali e alla Cultura.

A Laura Magli cede il suo posto Maffoni: «Dopo cinque anni di sindaco e molte opere svolte, soddisfazioni e preoccupazioni vissute sulla pelle, tra le quali il dramma del Covid, lascio per altri impegni, ma rimarrò in lista per dare il mio contributo, grazie alla straordinaria esperienza umana e professionale che ho maturato in questi anni - spiega l’attuale sindaco -. Sono orgoglioso di dare continuità al mio mandato e alle opere che abbiamo intrapreso attraverso Laura, una persona seria, che stimo e che ha maturato l’esperienza con cinque anni di impegno ragguardevole per il paese. Credo peraltro che a Orzi sia arrivata l’ora di una sindaca donna».

Un incarico che la Magli accoglie con entusiasmo e determinazione: «Ringrazio le forze politiche e in particolare il sindaco Gianpietro Maffoni, che ha riposto in me la sua fiducia e con la sua esperienza mi ha fatto da guida in questi anni intensi, creandomi le condizioni per poter proseguire su una strada già tracciata. Sono stati anni fatti di dure prove e grandi progetti realizzati e ancora in fieri. Il mio obiettivo è quello di consolidare quanto fatto e continuare sulla strada del rilancio della nostra città. Sono certa che con il supporto delle forze in campo daremo vita ad una squadra competitiva, vicina alle istanze e soprattutto ai bisogni dei cittadini».

Entusiasta anche Scalvenzi: «Raccolgo la storia amministrativa e politica di molte persone che negli anni si sono contraddistinte per generosità e competenza, sempre al servizio degli orceani. La mia candidatura è un riflesso dell’impegno unitario e civico per un futuro migliore, per una comunità più dinamica e sostenibile. Per questo serviranno freschezza e nuove prospettive per costruire la Orzinuovi di domani, rappresentata anche nel simbolo che abbiamo creato, con la nostra Rocca sullo sfondo e i tigli, da sempre orgoglio della comunità. "Orzi Futura" - continua il candidato - è il nome della nostra lista civica. Il mio percorso arriva da lontano: vengo da una famiglia semplice e operosa, che mi ha trasmesso i valori della solidarietà, del lavoro, dell’impegno civile. Nel corso degli anni ho avuto il privilegio di conoscere molte persone, cercando di coinvolgerle il più possibile nei processi decisionali e valorizzandone le aspirazioni. Ho inoltre la fortuna di essere anche padre e marito. Una scelta di vita che mi ha portato a vivere fuori Orzinuovi, ma che non ha intaccato la mia presenza sul territorio, anzi, ha rafforzato ancor più l’attaccamento alle mie radici».