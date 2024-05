«Diario Elettorale»: a Montichiari si accende la sfida tra Marco Togni e Beatrice Morandi

A Montichiari la sfida elettorale, almeno nei numeri, sarà diversa da quella del 2019 quando in campo c’erano sei candidati sindaco e si andò al ballottaggio. A distanza di cinque anni tutto cambia: due i candidati, quattro liste a supporto per ognuno, e nessun ballottaggio all’orizzonte, per quella che sarà una sfida tra continuità e cambiamento, tra centrodestra e una coalizione che guarda a centrosinistra ma con diverse anime.

A correre per la riconferma per il secondo mandato è l’attuale primo cittadino Marco Togni: le liste che lo accompagnano sono quelle della Lega, di Fratelli d’Italia, di Forza Italia e della civica «Togni sindaco – si continua».

Non solo il centrodestra unito con Togni, ma tanti degli amministratori uscenti tra giunta e consiglio comunale, a riprova della continuità. Il programma elettorale si fonda su tre pilastri dichiarati: Ascolto, buonsenso e concretezza. Tra le priorità, la riorganizzazione dell’ente e la trasparenza amministrativa, ma anche l’innovazione e l’applicazione dell’intelligenza artificiale per prevedere i bisogni futuri della cittadina e ottimizzare l’allocazione delle risorse. Attenzione all’urbanistica, all’edilizia e ai parchi pubblici poi, che passa anche dagli impianti sportivi e da un efficientamento energetico del patrimonio esistente.

Beatrice Morandi è volto ben conosciuto anche per essere stata assessore ai lavori pubblici della giunta dell’ex sindaco Mario Fraccaro e consigliere di opposizione uscente. Morandi è sostenuta dalle liste «Montichiari dinamica», dal Comitato civico Fraccaro, da Movimento Civico centrodestra Montichiari e dal Partito Democratico.

Una coalizione con diverse anime che vuole provare ad evitare la frammentazione del voto. I concetti ispiratori, dichiarati nel programma elettorale, sono Visione, coinvolgimento e partecipazione, sincerità e trasparenza, competenza, collaborazione con il territorio e sostenibilità. Le priorità, una Montichiari più pulita, accessibile e vivibile, che si realizza anche attraverso nuove opere pubbliche, come il centro polifunzionale ai Boschetti, la riqualificazione dell’ex macello, la rigenerazione dell’ex stadio Romeo Menti. Ma anche dalla mobilità, con l’adozione del piano urbano della mobilità sostenibile.

Punti di Vista

Si accendono inoltre domani le telecamere di Teletutto anche per il confronto tra i candidati sindaco alle prossime amministrative di Montichiari e di Concesio. In diretta dalle 18 sul canale 16 del digitale terrestre e in streaming, all’interno di Punti di Vista, in studio con Renato Andreolassi tutti gli aspiranti alla fascia tricolore: Marco Togni e Beatrice Morandi, Agostino Damiolini e Emiliano Gallina