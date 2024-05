Corzano: Giovanni Benzoni punta al terzo mandato, lo sfida Claudio Galletti

Nella sfida a due per il ruolo di primo cittadino di Corzano, sarà Claudio Galletti a sfidare il sindaco uscente Giovanni Benzoni, che si ricandida per il terzo mandato consecutivo.

Galletti, 43 anni, originario della provincia di Como, da vent’anni è dipendente del Ministero degli Interni e da oltre quindici risiede a Corzano.

«Ho deciso di candidarmi con la Lista - Insieme è Meglio, perché sono convinto di poter dare il mio contributo nel rilancio del nostro Comune, valorizzando il capitale umano e le risorse presenti sul territorio», ha spiegato Galletti.

Tra i punti salienti del programma ci sono il sostegno concreto alle fasce più deboli, la necessità di creare nuove alleanze sul territorio, la sicurezza dei cittadini e particolare attenzione alle frazioni.

«In caso di elezione, la prima cosa che vorrei fare sarà riportare in presidio ambulatoriale a Corzano e nella frazione di Bargnano, creando un notevole disagio in particolare alle persone anziane, che hanno più difficoltà a spostarsi per farsi visitare da un medico».

Giovanni Benzoni, di professione geometra, con 25 anni di esperienza amministrativa, ricopre anche la carica di presidente dell’Associazione dei Comuni delle Terre Basse e da 10 anni è alla guida del Comune di Corzano.

La Comunità energetica, la mobilità dolce, il rilancio delle frazioni, il miglioramento dei servizi alla persona e la cultura, con la volontà di acquisire lo storico Palazzo Maggi.

«Mi ricandido con la Lista Civica - Intesa per Corzano per portare a termine il lavoro iniziato cinque anni fa. Dal plesso scolastico, già punto di riferimento sovracomunale, alla riqualificazione urbana, passando per il rilancio della zona artigianale e la valorizzazione del territorio attraverso collaborazioni e alleanze a livello sovracomunale, molto è stato fatto e altrettanto rimane da fare», ha spiegato Benzoni.