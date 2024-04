Corzano, Giovanni Benzoni per il tris: «Vogliamo portare a termine il lavoro»

Non c’è due senza tre. Giovanni Benzoni ha deciso di ricandidarsi per il terzo mandato in qualità di sindaco di Corzano. Benzoni, di professione geometra, con 25 anni di esperienza amministrativa, ricopre anche la carica di presidente dell’Associazione dei Comuni delle Terre Basse e da 10 anni è alla guida del Comune di Corzano.

«Mi ricandido con la Lista Civica Intesa per Corzano. Si tratta di un gruppo di lavoro leggermente rinnovato, grazie all’ingresso di alcuni giovani, e composto da 16 persone, 10 saranno i candidati – ha spiegato il sindaco –. Negli ultimi cinque anni abbiamo cercato di portare avanti il programma facendo del nostro meglio nonostante le difficoltà causate dal Covid. Se i cittadini ci daranno nuovamente la loro fiducia porteremo a compimento il lavoro».

Quello di Corzano è un Comune che può vantare un’importante solidità economica, senza mutui e debiti. «Negli ultimi 20 anni abbiamo avuto la lungimiranza di rivolgere lo sguardo al futuro – ha proseguito Benzoni –. Il paese si sta popolando e ringiovanendo. Inoltre abbiamo un plesso scolastico che è diventato un punto di riferimento a livello sovracomunale. Possiamo vantare il piccolo primato di aver aperto una terza sezione della materna. Anche la zona industriale può contare sulla presenza di aziende solide e ben strutturate».

Ristrutturata e ringiovanita anche la parte operativa del Municipio, con un ricambio generazionale che garantirà continuità almeno per i prossimi vent’anni.

«La nostra è una comunità vivace, dinamica e proiettata al futuro – ha concluso Benzoni –. Presto si insedieranno 15 nuove famiglie provenienti da altri Comuni. Tra gli obiettivi, in caso di rielezione, imprescindibile sarà la valorizzazione del territorio attraverso collaborazioni e alleanze a livello sovracomunale, anche per promuovere la mobilità dolce e il turismo di prossimità, a partire dall’associazione dei Comuni delle Terre Basse».