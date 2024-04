Carpenedolo, Tiziano Zigliani per la discontinuità

Già annunciata qualche settimana fa, ieri si è tenuta la presentazione della lista «Carpenedolo che vorrei», che vede Tiziano Zigliani puntare a guidare il paese dopo quasi 10 anni da vicesindaco.

Le idee

Per centrare l’obiettivo, il 65enne ex imprenditore può così contare alle proprie spalle su una lista sì civica, ma fortemente politicizzata. «Delle tre proposte in campo, siamo gli unici ad avere in evidenza un partito», osserva non a caso il candidato, sostenuto appunto da alcuni simpatizzanti di Fratelli d’Italia (di cui presiede la sezione locale) e dal gruppo «Partecipare per migliorare». Due entità che, chi in maniera palese e chi senza simboli, si rifanno ad ideali di centrodestra. In particolare il neonato sodalizio apartitico ha tra i protagonisti Lino Barchi: «Desideriamo tutelare la salute dei cittadini; dai ragazzi nelle scuole, agli adulti che necessitano di medici, nonché con la creazione di un polo per visite specialistiche», spiega l’ex medico di famiglia della cittadina bassaiola.

I temi

Parlando allora di temi inseriti nel programma elettorale, tra il desiderio di ricavare parcheggi in varie zone, il rivitalizzare il centro storico col recupero di abitazioni e locali commerciali nonché la creazione un nuovo asilo, non può certo mancare un focus sul biodigestore. «Abbiamo incaricato dei tecnici superpartes di stilare una relazione comprensibile a tutti su eventuali rischi - afferma al proposito Zigliani -. Non abbiamo comunque dubbi: non vogliamo far male ai carpenedolesi. Rimane poi da capire come comportarsi qualora l’opera venga fermata: nonostante fossi in maggioranza sino a qualche mese fa, ammetto di non essere troppo a conoscenza dell’argomento e, in virtù di ciò, ho consegnato le dimissioni dall’esecutivo».

Ora per lui c’è dunque la volontà d’indossare la fascia tricolore: «Dovessi vincere alle urne, cercherò di guidare un’Amministrazione comunale diversa da quella capeggiata oggi da Stefano Tramonti - chiarisce Zigliani -. Sarò un sindaco in mezzo alla gente, che entra in municipio al mattino ed esce alla sera. Da pensionato quale sono, posso dedicarmi in toto alle problematiche del paese, che in molti in questi giorni mi hanno sottoposto, specie dopo aver lasciato pubblico il mio recapito (320.1517127).

E fra loro figura anche Lorenza Golini, attuale membro di minoranza con il gruppo leghista «Carpenedolo migliore» e pronta adesso ad entrare in lista con «Carpenedolo che vorrei»: «Il mio cambio? Cercavo un progetto dove ci fosse un pensiero pragmatico di centrodestra sul futuro del paese e qui ho trovato grande sintonia. Mi sento a casa».