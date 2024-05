Amministrative 2024, sono 301 i candidati sindaco per 144 Comuni

Domenica 12 maggio in edicola con il GdB l’inserto gratuito con i nomi e le foto di tutti i candidati consiglieri

2 ' di lettura

Sono 144 i Comuni bresciani al voto nel 2024

Una importante prova di democrazia per il futuro delle nostre comunità. È la più corposa tornata amministrativa nella nostra provincia. Riguarda 560mila bresciani, chiamati ad eleggere 144 sindaci. Comuni sopra i 15mila abitanti come Lumezzane, Montichiari, Ghedi, Chiari e Concesio e piccole realtà come Paisco Loveno ed Irma. I numeri I candidati alla guida dei municipi sono 301 (227 uomini e 74 donne), meno dei 324 di cinque anni fa quando si rinnovarono 147 Consigli comunali. Non solo. I paesi