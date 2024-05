Verso il voto: c’è un mese per convincere 560mila elettori bresciani

Da oggi scatta il conto alla rovescia verso le elezioni. Per i candidati, naturalmente, e per i cittadini che dovranno sceglierli: sono circa 560mila gli aventi diritto al voto che sabato 8 e domenica 9 giugno nei 144 Comuni della provincia saranno chiamati alle urne, il che vuol dire che chi si propone di governarli ha un mese (scarso) di tempo per convincerli della bontà delle proprie proposte.

La campagna elettorale entra dunque nel vivo, con l’obiettivo di orientare la scelta degli elettori. Ancora prima, però, c’è da convincerli a presentarsi alle urne: nel 2019, quando la maxi-tornata amministrativa, anche allora concomitante con le Europee, coinvolse 147 Comuni (tre in più rispetto all’attuale), l’affluenza media si fermò al 69,38%; da allora in ogni occasione elettorale le percentuali sono andate in discesa.

Spetta ai candidati cercare di riaccendere il fuoco della partecipazione, che poi si potrà esprimere nelle due giornate di sabato 8 (urne aperte dalle 15 alle 23) e di domenica 9 giugno (per tutta la giornata, dalle 7 alle 23). Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo scrutinio delle schede depositate per le Europee, mentre quello delle amministrative comincerà lunedì 10 alle 14.

I verdetti usciranno da lì, salvo, con ogni probabilità, quello relativo a Chiari: la «capitale» dell’Ovest bresciano, infatti, è l’unico Comune con oltre 15mila abitanti (tra i cinque coinvolti in questa tornata) ad avere più di due candidati a sindaco, cinque per la precisione. Se nessuno di loro raggiungerà il 50% più uno dei voti al primo turno, si andrà al ballottaggio, in programma domenica 23 (urne aperte dalle 7 alle 23) e lunedì 24 giugno (dalle 7 alle 15).