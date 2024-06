Amministrative 2024, oltre mezzo milione di bresciani alle urne per scegliere 144 sindaci

Si vota sabato 8 e domenica 9 giugno per le elezioni europee e per le elezioni amministrative: in 144 Comuni bresciani si rinnovano sindaco e consiglio comunale. Cinque i Comuni al voto con più di 15mila abitanti: Chiari, Concesio, Ghedi, Montichiari e Lumezzane

Qui trovate il canale Amministrative 2024 , con le schede di presentazione dei 144 Comuni al voto. Qui invece tutti i nomi dei candidati e delle liste

, con le schede di presentazione dei 144 Comuni al voto. Qui invece Qui invece la «Finestra elettorale» , che raccoglie i video di presentazione dei candidati

, che raccoglie i video di presentazione dei candidati Lunedì 10 giugno, a partire dalle 14, la diretta dello spoglio sul nostro sito e su Teletutto

È arrivato il momento decisivo della maxi tornata: sabato e domenica, in concomitanza con le elezioni europee, per oltre mezzo milione di bresciani la convocazione alle urne riguarderà anche le Comunali. Ci sono da scegliere i sindaci di 144 Municipi ed i componenti dei rispettivi Consigli comunali. A disposizione ventiquattro ore di tempo per presentarsi ai seggi: otto nel pomeriggio di sabato, dalle 15 alle 23, e altre sedici nella giornata di domenica, dalle 7 alle 23. I verdetti si conosceranno tra il pomeriggio e la serata di lunedì, una volta concluso lo scrutinio che inizierà alle 14. Verdetti definitivi - salvo contestazioni - in tutti i 144 Comuni, tranne probabilmente a Chiari: la cittadina della Bassa occidentale è infatti l’unica «papabile» di ballottaggio, visto che tra i centri con oltre 15mila abitanti (gli altri sono Concesio, Ghedi, Lumezzane e Montichiari) è la sola a presentare più di due aspiranti sindaco, cinque per la precisione.

Partecipazione

È il momento delle scelte. E la prima delle scelte è quella del recarsi alle urne: l’affluenza è da anni in sensibile calo, quale che sia il tipo di elezione (dalle Europee alle Politiche, fino alle Amministrative). Bene lo sanno gli aspiranti sindaco, in particolare quelli dei tanti Comuni (ben 31) in cui il candidato alla fascia tricolore è uno solo: per loro è fondamentale convincere almeno il 40% dei concittadini elettori a presentarsi al seggio, pena il commissariamento del Municipio. Ma il tema, evidentemente, riguarda tutti: più cala la partecipazione, meno si rinsalda il sistema democratico. Certamente nei 144 Comuni bresciani ne sono consapevoli i 301 candidati sindaco, espressi da 325 liste che presentano complessivamente 3.784 candidati consiglieri. Il loro impegno nel raccogliere istanze, immaginare soluzioni, stilare programmi e cercare di convincere gli elettori non è mancato. Ora il momento decisivo è arrivato: vedremo quanto di quello che è stato seminato porterà frutto.