Elezioni europee 2024, i risultati nel Bresciano e tutti gli aggiornamenti

Dopo la chiusura dei seggi alle 23, sono iniziate le operazioni di scrutinio per le elezioni europee 2024.

Qui trovate i dati relativi alle affluenze, qui invece il nostro portale elezioni con i numeri nei 205 Comuni bresciani.

Ore 00.39 – Fratelli d’Italia oltre il 28%, il Pd sfiora il 24%

Fratelli d'Italia conferma il trend di crescita e si pone come primo partito in Italia con il 28,5%, ben oltre l'asticella posta da Giorgia Meloni a quota 26. Buon risultato anche per il Pd targato Elly Schlein che alla prima proiezione fornita da Opinio Italia per la Rai segna il 23,7% in forte crescita rispetto alle politiche del 2022 in cui, tra l'altro, correva assieme a Renzi e Calenda. Quest'ultimo a rischio sbarramento con il 3% cui risponde il 4% della lista Stati Uniti d'Europa. Crollano - al 10,5% - i 5 Stelle di Giuseppe Conte mentre a sorpresa è azzurro il derby di maggioranza tra Antonio Tajani e Matteo Salvini con il leader di Forza Italia sopra il 10% - obiettivo dichiarato e oltrepassato al 10.5% - e il leghista che non monetizza l'effetto Vannacci inchiodando all'8%. Alleanza Verdi Sinistra, con il jolly Salis supera agilmente la soglia di sbarramento con il 6,7% di voti che è stato accolto al comitato elettorale all'Ostiense da applausi e urla di esultanza.

Ore 00.31 – La maggioranza Ursula è salva

La maggioranza Ursula è salva, la vittoria dei Popolari è netta, Ursula von der Leyen è più vicina al suo bis alla Commissione Ue. Le elezioni europee registrano l'ondata sovranista ma non determinano il sovvertimento degli equilibri nelle istituzioni comunitari. L'estrema destra ha travolto Emmanuel Macron in Francia e in Germania ha umiliato Olaf Scholz e il suo Spd. I risultati del voto in Italia consolidano anche quelle destre considerata a Bruxelles meno estremiste. Eppure il terremoto sovranista alla fine a livello Ue non c'è stato.

La maggioranza composta da Ppe, Socialisti e Renew, stando alle proiezioni, si attesta attorno ai 400 seggi, con un margine piuttosto netto rispetto alla soglia minima di 360. Un margine che allontana l'ipotesi di un dialogo con Giorgia Meloni.

Le proiezione risultati delle elezioni europee alle 00.17 di www.europarl.europa.eu

Ore 00.24 – Prima proiezione Mediaset

Secondo la prima proiezioni per le Europee di Mediaset, che si basa su dati reali e dunque più affidabile degli instant ed exit poll, vede Fratelli d’Italia primo partito con il 27,5% dei voti, segue il Pd con il 23,8%. La copertura del campione è del 26%. M5s è all'11,2%, Fi-Noi Moderati 10,4%, Lega 8,5, Alleanza Verdi Sinistra 6,7, Stati Uniti d’Europa 3,9, Azione 3,2.

Ore 00.10 – L’astensionismo resta un problema

Affluenza a picco, con la soglia del 50% sfiorata ma non raggiunta - alla chiusura dei seggi ha votato oltre il 49% degli aventi diritto, quando ancora mancano i dati relativi a quasi 20 mila sezioni - e l'astensionismo primo partito italiano. Evocato da tutti gli schieramenti politici nel corso della campagna elettorale, lo spettro di un vistoso calo di votanti alle urne si è palesato fin dal primissimo dato delle 23 di sabato. Un trend confermato anche nella seconda giornata di voto e alla chiusura dei seggi, con dati arrivati con grande lentezza.

Un nuovo record negativo di affluenza, dopo il 54,5% del 2019. Ad eccezione del 2004, quando il dato definitivo fu del 73% e superò il 70,8% del 1999, l'affluenza per le europee ha visto un costante e progressivo vistoso calo. Nel 2014 votò, alla chiusura dei seggi, il 57,22% degli aventi diritto mentre nel 2019, quando si votò solo di domenica, alle urne andò il 54,5%. In quella circostanza si andò alle urne anche per le regionali in Piemonte e in 3.800 comuni.

Ore 23.58 – Prime proiezioni della composizione del Parlamento europeo

Le proiezione dei risultati delle elezioni europee di www.europarl.europa.eu

Ore 23.57 – Terzo instant poll Mediaset

Nel terzo intention poll per le Europee 2024 Fdi è il primo partito con il 25-29%, seguito dal Pd con il 21-25%. Sono gli intention poll di Mediaset.

Terzo partito è M5s con un forchetta tra il 10,5 e il 14,5%. Nel centrodestra, Fi con l'8,5-12,5% si posizione solo di misura davanti alla Lega (6-10%). Per gli altri schieramenti, Avs si posiziona tra il 5,5 e il 7,5%, Sue tra il 3 e il 5, Calenda tra il 2,5 e il 4,5.

Ore 23.17 – Fratelli d’Italia primo partito, cresce il Pd di Schlein

Elezioni europee 2024, i primi instant poll

Nessuno scossone. Ma conferme e qualche sorpresa. I primi exit poll sulle europee consegnano una fotografia che, se confermata, vede Giorgia Meloni che aveva collocato l'asticella al 26% - come alle politiche del 2022 - confermare Fdi primo partito con una forchetta - fornita dagli exit poll Opinio Italia per la Rai - tra il 26 e il 30% (tra il 27 e il 31 secondo Swg per La7). Cresce il Pd targato Schlein, che questa volta corre in solitaria senza Calenda e Renzi (più voti e più seggi per lei) guadagnando tra i 2 e i 6 punti rispetto alle ultime politiche (il range per lei è tra il 21 e il 25%). E finisce in sostanziale parità, ma con possibile «remuntada» azzurra, il derby di maggioranza tra Antonio Tajani (Forza Italia) e Matteo Salvini (Lega): gli exit poll vedono Fi tra l'8.5 e il 10.5% e la Lega tra l'8 e il 10%. Da valutare l'impatto dell'all in giocato da Salvini su Vannacci (valutato dall'inizio due punti percentuali nel computo finale e forse ancora più pesante nelle urne).

Sotto le aspettative, nonostante una capillare campagna elettorale e un deciso schieramento sul fronte pacifista - che con due guerre in corso aiuta a decidere chi sta con chi - il Movimento 5 stelle che scende dal 15.43% delle politiche 2022 (17.06 alle europee) ad una percentuale compresa tra il 10 e il 14%.

Alleanza Verdi Sinistra, con il jolly Salis supera agilmente la soglia di sbarramento con una forchetta di voti tra il 5 e il 7%, mentre l'altro derby, quello tra Calenda e Renzi (insieme alle politiche avevano ottenuto un rispettabile 7.8%) vede i due a rischio esclusione con l'ex premier - con la lista Stati Uniti d'Europa - tra il 3.5 e il 5.5% e Azione tra il 3 e il 5%.

Ore 23.15 – Lo scenario europeo

I partiti filo-Ue, che davano vita alla maggioranza Ursula, mantengono la maggioranza nel Parlamento europeo, con 398 seggi sui 720 totali, nonostante l'avanzata delle formazioni di ultradestra. Il Ppe si conferma primo partito europeo con 181 deputati (ne avevano 177), mentre i socialisti scendono da 140 a 135 e i liberali di Renew da 102 a 82.

L'onda sovranista ha travolto Olaf Scholz ed Emmanuel Macron. Il presidente francese, il cui partito ha accusato uno scarto di oltre 16 punti rispetto a quello di Marine Le Pen (14,5% contro 32%) ha sciolto l'Assemblée Nationale e convocato le elezioni a fine giugno. Anche in Germania, dove la Cdu-Csu si conferma il primo partito, balzo in avanti di Afd, che raggiunge il 16% e scavalca di 2 punti i socialdemocratici di Scholz.

Ore 23.12 – Proiezioni Youtrend-SkyTg24

Nel primo exit poll per le Europee 2024 Fdi è il primo partito con il 26,5%, seguito dal Pd con il 23%. Sono i dati instant/Previsione Youtrend - Sky TG24. Terzo partito è il Movimento 5 Stelle con il 12,5%. Nel centrodestra, Fi al 9,5% si posiziona davanti alla Lega che raggiunge il 9%. Per gli altri schieramenti, Avs al 5,5%, Sue 4,5% e Azione al 3,5%.

Ore 23.05 – primi exit poll

Nel primo exit poll per le Europee 2024 Fdi è il primo partito con il 26-30%, seguito dal Pd con il 21-25%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai.

Terzo partito è M5s con un forchetta tra il 10 e il 14%. Nel centrodestra, Fi con l'8,5-10,5 si posiziona di misura davanti alla Lega (8-10%). Per gli altri schieramenti, Avs si posiziona tra il 5 e il 7%, Sue tra il 3,5 e il 5,5, Calenda tra il 2,5 e il 4,5. Pace, Terra e Dignità 1-3%, Libertà 0,0-2,0. Alternativa Popolare 0,0 - 1,0, Altre 0,0 - 2,0.

Ore 22.45 - prime proiezioni

L'onda sovranista, stando alle prime proiezioni, travolge Emmanuel Macron e Olaf Scholz, colora di nero l'Austria e segna punti ovunque ma non sfonda al Parlamento Ue, dove la cosiddetta maggioranza Ursula, composta dai partiti filo-europeisti, regge con 398 seggi sui 720 totali. Le elezioni europee più importanti della storia del Vecchio Continente seppelliscono il governo transalpino (nuove elezioni sono state fissate già a fine giugno) e avranno conseguenze imprevedibili anche nelle politiche comunitarie.

La tornata elettorale certifica l'ascesa delle ali estreme ma, allo stesso tempo, premia i Popolari che si stagliano come primo gruppo nell'emiciclo di Strasburgo. Lieve la perdita dei Socialisti, netto invece il calo dei liberali e dei Verdi, che pagano le disastrose performance dei macroniani in Francia e dei Grune in Germania (dove l'Afd scavalca clamorosamente i socialdemocratici al secondo posto). Ursula von der Leyen, Spitzenkandidat del Ppe, resta favorita per presiedere la Commissione europea.