Sulzano, Marco Borghesi: «Questo è il tempo del cambiamento»

«Questo è il tempo di cambiare» afferma il candidato sindaco di Sulzano, Marco Borghesi capolista del gruppo «Uniti per il cambiamento»; sfiderà la sindaca uscente Paola Pezzotti che sfida le urne per conquistare il tris.

Nel suo programma, anche la richiesta ai suoi concittadini, tramite un referendum consultivo, se proseguire nella realizzazione del «Parcheggio interrato a servizio lago» in piazza del Mercato, progetto che ha visto anche una raccolta firme contrarie e numerosi problemi durante l’iter burocratico. C’è poi il decoro urbano, la riduzione del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione urbana, la realizzazione di una pista ciclabile litoranea, di uno spazio bibliotecario nei locali sottostanti il municipio, di una comunità energetica, la creazione di un centro di aggregazione per anziani, la promozione della vita indipendente delle persone fragili e con problemi e la gestione associata della Polizia locale.

«Per far crescere la nostra comunità dobbiamo riscoprire il valore civico del rispetto delle regole e gli amministratori devono darne esempio attraverso le loro azioni - afferma Borghesi - a livello personale gestisco un’autorimessa con il ruolo di amministratore unico e ho deciso di candidarmi come sindaco per realizzare un cambiamento nell’azione amministrativa, mettendo al centro il benessere dei sulzanesi».

E ancora: «Il nostro mandato avrà come segno distintivo la trasparenza e la condivisione, garantendo a tutti i cittadini uguale considerazione. La nostra visione è quella di coniugare il turismo con la sostenibilità sfruttando la ricettività per incrementare l’offerta di vicinato e la ristorazione».

«Sulzano deve ritornare a essere la perla del Sebino - continua Borghesi -, motivo di orgoglio per chi ci abita e meta di soggiorno di coloro che intendono godersi il lago e usufruire dell’opportunità di visitare Monte Isola e le altre località turistiche della zona. Ecco perché per ottenere questo puntiamo sulla valorizzazione del nostro territorio, offrendo pulizia, itinerari, spettacoli».