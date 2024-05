A Pompiano Comincini è in cerca della riconferma, Tortella della fascia da sindaco

La sfida elettorale per Pompiano vedrà contrapporsi la continuità rappresentata da Giancarlo Comincini e la novità incarnata da Giovanni Tortella. Le rispettive liste, «Pompiano vive» e «Insieme verso il futuro», si preparano a giornate intense con l’obiettivo di ottenere la definitiva fiducia dei propri concittadini.

Giancarlo Comincini

«Abbiamo governato con ambizione - commenta Comincini - e puntiamo a far lo stesso nei prossimi anni per continuare a far crescere il nostro paese. Siamo riusciti a portare a Pompiano risorse per circa 5 milioni di euro, con cui abbiamo finanziato molteplici opere pubbliche, abbellendo e migliorando gli edifici comunali. Un dato significativo a testimonianza della nostra capacità amministrativa sta nell’incremento del valore del patrimonio immobiliare di Pompiano. Siamo passati da un valore di 13 milioni e 100 mila euro registrato nel 2019, ad un valore patrimoniale al 31 dicembre 2023 di 15 milioni 217mila euro. Una crescita di oltre 2 milioni di euro a cui si aggiunge una diminuzione dell’indebitamento».

Giovanni Tortella

Giovanni Tortella e la sua lista «Insieme verso il futuro» si presentano invece come un’alternativa valida e motivata. «Nei primi incontri con la cittadinanza - spiega Tortella - ho avuto sensazioni positive. Il prossimo appuntamento è previsto per lunedì nei locali dell’ex biblioteca». Tortella sottolinea la sobrietà della sua campagna elettorale e ha ben chiari i propri obiettivi. «I punti chiave del programma riguardano l’area socio-assistenziale, dove affronteremo le problematiche legate ai medici di famiglia e daremo supporto alle persone in difficoltà. Vogliamo migliorare la sicurezza sul nostro territorio e investire nei reali bisogni della cittadinanza». Altri punti cardine del programma di Tortella includono istruzione, cultura, ambiente e lavoro. «Favoriremo l’occupazione promuovendo iniziative formative per i giovani, basandoci anche sulle indicazioni dell’imprenditoria».