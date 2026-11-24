Sarà una protesta senza sosta. I lavoratori della Sil (Società italiana lastre) presidieranno i cancelli della società di Verolanuova finché non sarà convocato un nuovo tavolo di confronto con i vertici aziendali, in cui verrà chiarito quale sarà il loro futuro dopo l’annuncio della cessazione dell’attività.
La vicenda
La scorsa settimana, i rappresentanti della Sil hanno comunicato la loro «risolutiva» decisione alle forze sindacali nella sede di Confindustria Brescia, aprendo la vertenza. A distanza di una settimana, inevitabilmente i lavoratori cercano risposte: se per i più giovani di loro, in caso di conferma di cessata attività, sarà più «facile» il ricollocamento, per coloro che lavorano in Sil da più di 25 anni, il possibile reimpiego potrebbe incontrare maggiori difficoltà.
Un concetto rimarcato anche da Fabio Mascia, segretario Generale della Fillea Cgil di Brescia, presente ieri a Verolanuova. «La situazione della Sil è stazionaria – puntualizza – e stiamo aspettando un tavolo con istituzioni, società e con la proprietà. Ne abbiamo fatto richiesta giovedì scorso dopo l’annuncio a mezzo stampa della volontà di chiudere l’azienda, cosa che ci ha lasciato perplessi e amareggiati, perché abbiamo sempre avuto un rapporto trasparente e costante con l’azienda. Siamo in attesa di capire se ci sarà un acquirente o no, se ci saranno la continuazione dei posti di lavoro e delle lavorazioni. Per queste ragioni vorremmo qualche risposta in più per i lavoratori e per le loro famiglie e siamo anche un po’ amareggiati dalla poca vicinanza dell’amministrazione comunale».
Il punto
La Sil è un’azienda attiva dal 1961 a Verolanuova e in passato, come confermano i dipendenti, in tempi di elevata produzione si era arrivati ad avere 200 lavoratori, oggi una sessantina, che subiscono molta incertezza dal loro futuro. A evidenziarlo anche le parole della Rsu, Paolo Osio: «Non c’è chiarezza sulla situazione della Sil. Io ci lavoro da 32 anni, altri da più tempo, e in passato eravamo davvero numerosi, ma ora siamo in 62 lavoratori con le nostre famiglie che vivono nell’incertezza e non sappiamo cosa aspettarci per il domani. Chiediamo solo chiarezza e comunicazioni su quello che accadrà all’azienda».
In questi giorni di presidio accanto ai lavoratori di Verolanuova anche Antonella Di Ciancia della Fillea Cgil di Brescia; Katiuscia Calabretta, segretaria generale della Fillea Cgil Lombardia; Enrico Dalè ex dipendente Sil e ora componente della Segreteria provinciale della Filca Cisl di Brescia che danno il loro sostegno ai lavoratori della Società Italiana Lastre di Verolanuova e che sperano nella possibilità di un confronto con l’azienda, di risposte ai dipendenti e di prospettive future diverse dalla chiusura dell’azienda.