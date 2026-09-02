Turismo, sul Garda agosto da tutto esaurito ma c’è «rarefazione del valore»

Ad agosto, secondo Federalberghi, sono stati 17,5 milioni gli italiani andati in vacanza, mentre 4,7 milioni lo faranno a settembre.
L’estate non è ancora finita e, se il meteo sarà favorevole, queste settimane potranno registrare anche sul Garda numeri rilevanti sul fronte delle presenze turistiche. Se per i bilanci di fine stagione è ancora presto, le tendenze registrate ad agosto offrono in ogni caso lo spunto per una prima analisi sull’estate 2026. Le due settimane centrali di agosto hanno registrato il tutto esaurito. Non poteva che essere altrimenti. Le tariffe per notte oscillano da un minimo di 74 euro a un massimo di 1.300 euro, a conferma di un’offerta ampia e diversificata.
Ma, va detto, si registra anche qualche scricchiolio. Dietro ai dati positivi sulle presenze si nasconde un fenomeno che gli operatori conoscono bene: la «rarefazione del valore». In altre parole, le presenze non si traducono in un analogo aumento della ricchezza prodotta sul territorio: il valore economico generato da ogni turista tende progressivamente a ridursi.
Chi viaggia continua a farlo, ma ha ridefinito le proprie priorità: la maggior parte del budget viene assorbita da trasporto e alloggio, mentre si riduce la spesa per shopping, aperitivi e cene. A incidere è anche il potere d’acquisto delle due nazionalità di riferimento del Garda: i tedeschi, che rappresentano circa il 40% delle presenze, e gli italiani, poco meno del 30%, sono entrambi più attenti alla spesa. A rafforzare questa lettura arrivano altre rilevazioni nazionali.
Il Centro Studi Turistici di Firenze, per conto di Confesercenti, segnala che la spesa estera in Italia cresce soprattutto nella voce dell’ospitalità, mentre gli acquisti nei negozi aumentano appena dell’1,9% e i trasporti interni calano del 4,6%. Non mancano, però, i segnali positivi. Come quello che arriva dai nuovi mercati turistici. Sul Garda cresce la presenza di visitatori provenienti da Regno Unito, Stati Uniti e Brasile. Tre mercati che stanno compensando, almeno in parte, il calo delle presenze europee.