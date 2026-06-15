Thyssenkrupp cerca operai: recruiting day a Manerbio il 16 giugno

Allo stabilimento di Visano di Thyssenkrupp Rothe Erde Italy Spa cercano operai e operaie metalmeccanici: la selezione è organizzata da Maw, agenzia per il lavoro parte di W Group, e si svolgerà attraverso un recruiting day in programma martedì 16 giugno, dalle 9 alle 13, nella filiale Maw di Manerbio, in via San Martino del Carso 6.
Durante la mattinata candidate e candidati potranno sostenere un colloquio conoscitivo direttamente con i recruiter dell’agenzia, con l’obiettivo di entrare nei reparti produttivi dell’azienda, attiva a livello internazionale nella produzione di cuscinetti volventi.
Il lavoro
Le persone selezionate saranno inserite in attività legate al ciclo produttivo, dalla predisposizione dei materiali e della postazione di lavoro alla lettura dei disegni tecnici, fino all’assemblaggio manuale e in linea delle componenti con strumenti da banco. È previsto anche il controllo qualità finale attraverso strumenti di misura, oltre alle operazioni di carico e scarico dei macchinari.
L’inserimento riguarda un contesto industriale strutturato, con possibilità di lavoro dal lunedì al venerdì su giornata oppure su tre turni, distribuiti nelle fasce 5-13, 13-21 e 21-5. La selezione è aperta a chi ha già maturato esperienza in ambito produttivo, ma non esclude candidature di profili junior da formare.
Come partecipare
Per partecipare al recruiting day è possibile candidarsi online all’offerta dedicata oppure contattare le filiali MAW di riferimento, a Manerbio (030/9386084 - fil.manerbio@maw.it) e Ghedi (338 9411986 – fil.ghedi@maw.it).