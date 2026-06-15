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Thyssenkrupp cerca operai: recruiting day a Manerbio il 16 giugno

Nella giornata di domani si svolgeranno le selezioni per trovare lavoratori e lavoratrici che entrino nell’organico della sede di Visano dell’azienda che produce cuscinetti volventi
Un cuscinetto Rothe Erde
Un cuscinetto Rothe Erde

Allo stabilimento di Visano di Thyssenkrupp Rothe Erde Italy Spa cercano operai e operaie metalmeccanici: la selezione è organizzata da Maw, agenzia per il lavoro parte di W Group, e si svolgerà attraverso un recruiting day in programma martedì 16 giugno, dalle 9 alle 13, nella filiale Maw di Manerbio, in via San Martino del Carso 6.

Durante la mattinata candidate e candidati potranno sostenere un colloquio conoscitivo direttamente con i recruiter dell’agenzia, con l’obiettivo di entrare nei reparti produttivi dell’azienda, attiva a livello internazionale nella produzione di cuscinetti volventi.

Il lavoro

Le persone selezionate saranno inserite in attività legate al ciclo produttivo, dalla predisposizione dei materiali e della postazione di lavoro alla lettura dei disegni tecnici, fino all’assemblaggio manuale e in linea delle componenti con strumenti da banco. È previsto anche il controllo qualità finale attraverso strumenti di misura, oltre alle operazioni di carico e scarico dei macchinari.

L’inserimento riguarda un contesto industriale strutturato, con possibilità di lavoro dal lunedì al venerdì su giornata oppure su tre turni, distribuiti nelle fasce 5-13, 13-21 e 21-5. La selezione è aperta a chi ha già maturato esperienza in ambito produttivo, ma non esclude candidature di profili junior da formare.

Come partecipare

Per partecipare al recruiting day è possibile candidarsi online all’offerta dedicata oppure contattare le filiali MAW di riferimento, a Manerbio (030/9386084 - fil.manerbio@maw.it) e Ghedi (338 9411986 – fil.ghedi@maw.it).

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