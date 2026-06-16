Turismo, le previsioni per la stagione estiva nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, il punto sulle prospettive del turismo tra incertezze internazionali e attese per l’estate. Si è parlato anche del caro affitti, della startup Homeflow e delle opportunità per le imprese tra innovazione e brevetti

16 giugno 2026 1 ' di lettura

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