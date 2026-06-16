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Turismo, le previsioni per la stagione estiva nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, il punto sulle prospettive del turismo tra incertezze internazionali e attese per l’estate. Si è parlato anche del caro affitti, della startup Homeflow e delle opportunità per le imprese tra innovazione e brevetti
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TG Economia - Edizione del 15/06/2026

È andato in onda lunedì 15 giugno alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Turismo verso l’estate

In apertura le previsioni degli operatori del settore ricettivo per la stagione estiva. Nonostante il contesto geopolitico internazionale e il calo degli arrivi da Stati Uniti e Medio Oriente, prevale l’ottimismo grazie alla possibilità di compensare con una maggiore presenza di turisti italiani ed europei.

Affitti e nuove soluzioni

Ampio spazio è stato dedicato al mercato delle locazioni. Da un lato il forte aumento dei canoni in città, che rende più difficile per le imprese attrarre lavoratori; dall’altro la presentazione di Homeflow, startup bresciana che punta a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di alloggi.

Innovazione e proprietà intellettuale

Ha approfondito anche le opportunità di finanziamento per l’innovazione e il tema dei brevetti, con dati che confermano la vivacità del territorio bresciano sul fronte della proprietà intellettuale.

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