Turismo, le previsioni per la stagione estiva nel Tg Economia

È andato in onda lunedì 15 giugno alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.
Turismo verso l’estate
In apertura le previsioni degli operatori del settore ricettivo per la stagione estiva. Nonostante il contesto geopolitico internazionale e il calo degli arrivi da Stati Uniti e Medio Oriente, prevale l’ottimismo grazie alla possibilità di compensare con una maggiore presenza di turisti italiani ed europei.
Affitti e nuove soluzioni
Ampio spazio è stato dedicato al mercato delle locazioni. Da un lato il forte aumento dei canoni in città, che rende più difficile per le imprese attrarre lavoratori; dall’altro la presentazione di Homeflow, startup bresciana che punta a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di alloggi.
Innovazione e proprietà intellettuale
Ha approfondito anche le opportunità di finanziamento per l’innovazione e il tema dei brevetti, con dati che confermano la vivacità del territorio bresciano sul fronte della proprietà intellettuale.