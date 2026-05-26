Dall’acciaio al caffè: le sfide delle imprese nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, lo studio «Industria e Acciaio 2050» sulle prospettive della siderurgia tra tecnologia, energia e capitale umano. Si è parlato anche delle difficoltà delle filiere agroalimentari e della crescita di Caffè Agust

26 maggio 2026 1 ' di lettura