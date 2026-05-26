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Dall’acciaio al caffè: le sfide delle imprese nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, lo studio «Industria e Acciaio 2050» sulle prospettive della siderurgia tra tecnologia, energia e capitale umano. Si è parlato anche delle difficoltà delle filiere agroalimentari e della crescita di Caffè Agust
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TG Economia - Edizione del 25/05/2026

È andato in onda lunedì 25 maggio alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Acciaio e futuro industriale

In apertura un approfondimento sullo studio di Siderweb «Industria e Acciaio 2050», che evidenzia come innovazione, sostenibilità energetica e competenze saranno elementi decisivi per mantenere competitivo il settore siderurgico nei prossimi decenni.

Latte, suini e costi in aumento

Spazio poi alle filiere agroalimentari, con un focus sul comparto lattiero-caseario e su quello suinicolo. Se cooperative e consorzi continuano a valorizzare le produzioni, crescono le preoccupazioni per l’aumento dei costi e, nel caso dei suini, per il calo delle quotazioni.

Settant’anni di Caffè Agust

Infine, un viaggio dentro Caffè Agust, storica realtà che in 70 anni si è trasformata da piccola torrefazione a impresa di riferimento nel mondo del caffè, con grande attenzione alla sostenibilità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Tg Economiasiderurgiafiliere agroalimentariCaffè Agust
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