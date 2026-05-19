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Investimenti stranieri: la strategia lombarda nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, il piano della Lombardia per attrarre investimenti nei settori ad alto valore aggiunto. Si è parlato anche della nuova legge per il florovivaismo e del progetto Sesvil dedicato al benessere nei luoghi di lavoro
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TG Economia - Edizione del 18/05/2026

È andato in onda lunedì 18 maggio alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Investimenti e sviluppo

Tra i temi affrontati, la nuova strategia della Lombardia per attrarre investimenti stranieri in comparti ad alto valore aggiunto. L’obiettivo è rafforzare la competitività del sistema produttivo puntando su innovazione, tecnologia, occupazione qualificata e sviluppo delle filiere.

Florovivaismo e legge quadro

Con il presidente dell’Associazione Florovivaisti Bresciani il Tg Economia ha approfondito il primo via libera alla legge quadro per il comparto, un provvedimento atteso da anni e destinato ad aiutare le imprese nella pianificazione degli investimenti.

Benessere e imprese

Spazio infine al nuovo progetto di Sesvil, che unisce ricerca scientifica e competenze multidisciplinari per migliorare il benessere delle persone nei luoghi di lavoro, attraverso servizi personalizzati per le aziende.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Tg EconomiaRegione Lombardiaflorovivaismo
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