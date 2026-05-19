Investimenti stranieri: la strategia lombarda nel Tg Economia

È andato in onda lunedì 18 maggio alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.
Investimenti e sviluppo
Tra i temi affrontati, la nuova strategia della Lombardia per attrarre investimenti stranieri in comparti ad alto valore aggiunto. L’obiettivo è rafforzare la competitività del sistema produttivo puntando su innovazione, tecnologia, occupazione qualificata e sviluppo delle filiere.
Florovivaismo e legge quadro
Con il presidente dell’Associazione Florovivaisti Bresciani il Tg Economia ha approfondito il primo via libera alla legge quadro per il comparto, un provvedimento atteso da anni e destinato ad aiutare le imprese nella pianificazione degli investimenti.
Benessere e imprese
Spazio infine al nuovo progetto di Sesvil, che unisce ricerca scientifica e competenze multidisciplinari per migliorare il benessere delle persone nei luoghi di lavoro, attraverso servizi personalizzati per le aziende.