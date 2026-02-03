Giornale di Brescia
Piccole imprese tra ordini in calo e costi elevati nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, l’analisi di Confartigianato sulle difficoltà delle piccole imprese. Si è parlato anche dell’impatto della geopolitica sul prezzo del petrolio, delle novità sull’iperammortamento e degli strumenti finanziari regionali
TG Economia - Edizione del 02/02/2026
È andato in onda lunedì 2 febbraio alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Piccole imprese sotto pressione

In primo piano un’analisi di Confartigianato sulle difficoltà che molte piccole imprese stanno attraversando, schiacciate tra ordini in calo e costi in aumento. Il presidente Massetti ha sollecitato un’azione più incisiva di sostegno agli artigiani, indicando nell’accesso al credito e nel prezzo dell’energia le principali priorità.

Petrolio e geopolitica

Proprio sul tema energetico, il Tg Economia ha ospitato un approfondimento sul petrolio con il professor Giraudo, docente alla Business School di Parigi, che ha spiegato come la geopolitica incida sempre più sulle quotazioni dell’oro nero.

Legge di bilancio 2026

  • Legge di Bilancio: l'incontro con Ibs Consulting
Sul fronte fiscale e della legge di bilancio, focus sull’iperammortamento: gli esperti di IBS Consulting hanno illustrato caratteristiche e vantaggi della misura, molto attesa dalle imprese.

Spazio anche a Quota Lombardia e Basket Bond, strumenti finanziari messi a disposizione dalla Regione per le aziende interessate alla quotazione o all’accesso al mercato dei capitali.

Argomenti
Tg EconomiaTeletuttopiccole impresepetroliolegge di Bilancio 2026Ibs Consulting
