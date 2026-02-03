Piccole imprese tra ordini in calo e costi elevati nel Tg Economia

È andato in onda lunedì 2 febbraio alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Piccole imprese sotto pressione

In primo piano un’analisi di Confartigianato sulle difficoltà che molte piccole imprese stanno attraversando, schiacciate tra ordini in calo e costi in aumento. Il presidente Massetti ha sollecitato un’azione più incisiva di sostegno agli artigiani, indicando nell’accesso al credito e nel prezzo dell’energia le principali priorità.

Leggi anche Mpmi e artigiani bresciani più in difficoltà della media lombarda

Petrolio e geopolitica

Proprio sul tema energetico, il Tg Economia ha ospitato un approfondimento sul petrolio con il professor Giraudo, docente alla Business School di Parigi, che ha spiegato come la geopolitica incida sempre più sulle quotazioni dell’oro nero.

Legge di bilancio 2026

Legge di Bilancio: l'incontro con Ibs Consulting - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Legge di Bilancio: l'incontro con Ibs Consulting - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Legge di Bilancio: l'incontro con Ibs Consulting - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Legge di Bilancio: l'incontro con Ibs Consulting - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Legge di Bilancio: l'incontro con Ibs Consulting - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Legge di Bilancio: l'incontro con Ibs Consulting - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Legge di Bilancio: l'incontro con Ibs Consulting - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Legge di Bilancio: l'incontro con Ibs Consulting - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Legge di Bilancio: l'incontro con Ibs Consulting - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Sul fronte fiscale e della legge di bilancio, focus sull’iperammortamento: gli esperti di IBS Consulting hanno illustrato caratteristiche e vantaggi della misura, molto attesa dalle imprese.

Spazio anche a Quota Lombardia e Basket Bond, strumenti finanziari messi a disposizione dalla Regione per le aziende interessate alla quotazione o all’accesso al mercato dei capitali.