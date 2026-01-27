Nel Tg Economia: occupazione in crescita, ma restano alcune criticità
È andato in onda lunedì 26 gennaio alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.
In primo piano il lavoro
I dati sull’occupazione fotografano la resilienza delle imprese bresciane nella fase finale del 2025: i nuovi contratti risultano in aumento, anche se con differenze tra i settori. Restano tuttavia criticità legate al precariato e al divario di genere.
Sempre in tema di lavoro, nel Tg Economia sono state analizzate anche le principali novità fiscali che interessano i lavoratori.
Siderurgia verso il 2026
Spazio poi alle prospettive del settore siderurgico, che guarda al 2026 con rinnovato ottimismo, come spiegato dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi.
Btp e mercati
In chiusura, un approfondimento finanziario dedicato ai Btp: il professor Andrea Monticini ha illustrato le ragioni del successo dei titoli di Stato italiani e del crescente interesse anche da parte degli investitori stranieri.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Economia & Lavoro
Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.