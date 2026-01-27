Giornale di Brescia
Economia

Nel Tg Economia: occupazione in crescita, ma restano alcune criticità

Nell’ultima edizione, i dati sul lavoro mostrano segnali di tenuta, ma restano nodi aperti su precariato e divario di genere. Si parla anche di novità fiscali per i lavoratori, prospettive della siderurgia e successo dei Btp
TG Economia - Edizione del 26/01/2026
È andato in onda lunedì 26 gennaio alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

In primo piano il lavoro

I dati sull’occupazione fotografano la resilienza delle imprese bresciane nella fase finale del 2025: i nuovi contratti risultano in aumento, anche se con differenze tra i settori. Restano tuttavia criticità legate al precariato e al divario di genere.

Sempre in tema di lavoro, nel Tg Economia sono state analizzate anche le principali novità fiscali che interessano i lavoratori.

Siderurgia verso il 2026

Spazio poi alle prospettive del settore siderurgico, che guarda al 2026 con rinnovato ottimismo, come spiegato dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi.

Btp e mercati

In chiusura, un approfondimento finanziario dedicato ai Btp: il professor Andrea Monticini ha illustrato le ragioni del successo dei titoli di Stato italiani e del crescente interesse anche da parte degli investitori stranieri.

Argomenti
Tg EconomiaTeletuttooccupazionemercato del lavorosiderurgiaBtp
