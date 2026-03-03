Giornale di Brescia
Economia

Manifattura in crescita nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, i risultati positivi del 2025 per il sistema produttivo bresciano. Si è parlato anche di artigianato, polizze agricole e passaggio generazionale
Tg Economia - Edizione del 02/03/2026
È andato in onda lunedì 2 marzo alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Performance della manifattura

In primo piano la manifattura, che ha chiuso il 2025 con indicatori positivi nonostante le difficoltà del contesto internazionale. Il sistema produttivo bresciano, trainato dalle esportazioni, ha registrato performance superiori alla media lombarda.

Artigianato e nuova legge regionale

Spazio poi all’artigianato, chiamato a innovarsi per restare competitivo. In attesa della riforma nazionale, la Lombardia ha approvato una legge di riordino che punta a semplificare, valorizzare i giovani e tutelare le produzioni di qualità con un marchio dedicato.

Polizze e contributi

Nel Tg Economia si è parlato anche di polizze agricole, con i ritardi nei pagamenti dei contributi statali che mettono sotto pressione le imprese, e dei nuovi servizi che Poste Italiane si appresta a offrire per sostenere l’internazionalizzazione delle pmi.

Nuovi servizi e passaggio generazionale

Infine, un approfondimento sul passaggio generazionale, fase delicata nella vita di ogni azienda, che richiede pianificazione e accompagnamento.

Argomenti
Tg EconomiaTeletuttomanifatturaartigianato
