Agricoltura: tra tensioni globali e nuove sfide nel Tg Economia
È andato in onda lunedì 23 febbraio alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.
Le sfide dell’agricoltura
In primo piano le nuove sfide del comparto agricolo, chiamato a confrontarsi con tensioni commerciali, incertezze geopolitiche e cambiamenti nelle abitudini dei consumatori. Temi che saranno al centro dell’assemblea annuale di Confagricoltura, come spiegato in un’intervista dal presidente Giovanni Garbelli.
Filiere e competitività
Nel Tg Economia spazio anche ai risultati di uno studio di Confapi Brescia, che ha evidenziato il ruolo strategico delle filiere come leva di competitività e sviluppo, soprattutto sul fronte dell’innovazione e della sostenibilità.
Club Deal Brescia
Infine, la presentazione in anteprima di Club Deal Brescia, la rete coordinata dal Csmt per mettere in connessione startup, capitali e competenze, che sarà ufficialmente lanciata nei prossimi giorni.
