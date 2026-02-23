Giornale di Brescia
Agricoltura: tra tensioni globali e nuove sfide nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, il punto sulle prospettive del comparto agricolo in un contesto internazionale complesso. Si è parlato anche del ruolo strategico delle filiere e del lancio di Club Deal Brescia
TG Economia - Edizione del 23/02/2026
È andato in onda lunedì 23 febbraio alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Le sfide dell’agricoltura

In primo piano le nuove sfide del comparto agricolo, chiamato a confrontarsi con tensioni commerciali, incertezze geopolitiche e cambiamenti nelle abitudini dei consumatori. Temi che saranno al centro dell’assemblea annuale di Confagricoltura, come spiegato in un’intervista dal presidente Giovanni Garbelli.

Filiere e competitività

Nel Tg Economia spazio anche ai risultati di uno studio di Confapi Brescia, che ha evidenziato il ruolo strategico delle filiere come leva di competitività e sviluppo, soprattutto sul fronte dell’innovazione e della sostenibilità.

Club Deal Brescia

Infine, la presentazione in anteprima di Club Deal Brescia, la rete coordinata dal Csmt per mettere in connessione startup, capitali e competenze, che sarà ufficialmente lanciata nei prossimi giorni.

  3. Ricarica la pagina se necessario