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Imprese e mercati, nuovi strumenti di analisi nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, il nuovo servizio sviluppato da Università degli studi di Brescia e Camera di Commercio per aiutare le imprese a leggere mercati e materie prime. Si è parlato anche di agricoltura, Uzbekistan e intelligenza artificiale
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TG Economia - Edizione del 11/05/2026

È andato in onda lunedì 11 maggio alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Analisi e scenari economici

In apertura il nuovo servizio informativo nato dalla collaborazione tra Università degli Studi di Brescia e Camera di Commercio, pensato per aiutare le imprese a orientarsi in uno scenario sempre più complesso. Attraverso il monitoraggio periodico di mercati e materie prime, il sistema punta a supportare aziende e investitori nelle scelte strategiche.

Agricoltura e nuove opportunità

Spazio poi alla crescita registrata nel 2025 dal comparto agricolo bresciano e alle opportunità che si aprono in Uzbekistan per le imprese interessate a investire in Asia Centrale, grazie agli accordi sottoscritti tra Lombardia e regione di Samarcanda.

Intelligenza artificiale e rischi

Si è tornati a parlare di intelligenza artificiale, con un approfondimento sui rischi legati alla diffusione impropria o incontrollata dei dati, analizzati insieme a un avvocato specializzato nel settore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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