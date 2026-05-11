Imprese e mercati, nuovi strumenti di analisi nel Tg Economia

È andato in onda lunedì 11 maggio alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.
Analisi e scenari economici
In apertura il nuovo servizio informativo nato dalla collaborazione tra Università degli Studi di Brescia e Camera di Commercio, pensato per aiutare le imprese a orientarsi in uno scenario sempre più complesso. Attraverso il monitoraggio periodico di mercati e materie prime, il sistema punta a supportare aziende e investitori nelle scelte strategiche.
Agricoltura e nuove opportunità
Spazio poi alla crescita registrata nel 2025 dal comparto agricolo bresciano e alle opportunità che si aprono in Uzbekistan per le imprese interessate a investire in Asia Centrale, grazie agli accordi sottoscritti tra Lombardia e regione di Samarcanda.
Intelligenza artificiale e rischi
Si è tornati a parlare di intelligenza artificiale, con un approfondimento sui rischi legati alla diffusione impropria o incontrollata dei dati, analizzati insieme a un avvocato specializzato nel settore.