Imprese e mercati, nuovi strumenti di analisi nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, il nuovo servizio sviluppato da Università degli studi di Brescia e Camera di Commercio per aiutare le imprese a leggere mercati e materie prime. Si è parlato anche di agricoltura, Uzbekistan e intelligenza artificiale

12 maggio 2026 1 ' di lettura