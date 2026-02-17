Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Intelligenza artificiale tra industria e finanza nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, il focus sul nuovo centro dedicato alla tecnologia applicata alla manifattura. Si è parlato anche di rottamazione quinquies e di imprese che innovano con la stampa 3D
Loading video...
TG Economia - Edizione del 16/02/2026
AA

È andato in onda lunedì 16 febbraio alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Nuovo centro per l’AI

In primo piano l’intelligenza artificiale, declinata in diversi ambiti. Il Tg Economia ha presentato il nuovo centro di competenza e sviluppo dedicato alla tecnologia applicata alla manifattura, in fase di realizzazione in via Ferrini: un polo che unisce ricerca, formazione e cultura.

Finanza e cybersicurezza

Spazio anche all’utilizzo dell’AI in ambito economico-finanziario, come strumento per prevenire i rischi legati a crisi e turbolenze dei mercati, senza trascurare i temi della cybersicurezza e le ricadute occupazionali delle nuove tecnologie.

Rottamazione quinquies e Poliortopedia

Sul fronte fiscale, un approfondimento sulla rottamazione quinquies, misura che offre un’opportunità per regolarizzare le posizioni con il Fisco. Infine, un servizio dedicato a Poliortopedia, realtà bresciana che ha innovato il settore degli ausili protesici grazie alla stampa 3D.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Tg Economiaintelligenza artificialecartelle esattorialicybersicurezza
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario