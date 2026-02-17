Intelligenza artificiale tra industria e finanza nel Tg Economia

È andato in onda lunedì 16 febbraio alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Nuovo centro per l’AI

In primo piano l’intelligenza artificiale, declinata in diversi ambiti. Il Tg Economia ha presentato il nuovo centro di competenza e sviluppo dedicato alla tecnologia applicata alla manifattura, in fase di realizzazione in via Ferrini: un polo che unisce ricerca, formazione e cultura.

Finanza e cybersicurezza

Spazio anche all’utilizzo dell’AI in ambito economico-finanziario, come strumento per prevenire i rischi legati a crisi e turbolenze dei mercati, senza trascurare i temi della cybersicurezza e le ricadute occupazionali delle nuove tecnologie.

Rottamazione quinquies e Poliortopedia

Sul fronte fiscale, un approfondimento sulla rottamazione quinquies, misura che offre un’opportunità per regolarizzare le posizioni con il Fisco. Infine, un servizio dedicato a Poliortopedia, realtà bresciana che ha innovato il settore degli ausili protesici grazie alla stampa 3D.