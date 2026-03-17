Conflitto in Medio Oriente e timori per le imprese nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, le preoccupazioni del sistema produttivo per le tensioni internazionali e i possibili effetti su energia ed export. Si è parlato anche del calo del prezzo del latte e delle nuove regole fiscali sugli affitti brevi

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Loading video... TG Economia - Edizione del 16/03/2026

A A Riduci Ingrandisci È andato in onda lunedì 16 marzo alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni. Imprese e tensioni internazionali In primo piano i timori del sistema economico-produttivo bresciano per i contraccolpi del conflitto in Medio Oriente. Con i prezzi dell’energia in crescita, i costi dei noli al rialzo e il rischio di speculazioni, anche le imprese locali potrebbero pagare un conto salato. A preoccupare è anche il possibile ridimensionamento delle esportazioni: quelle dirette verso i Paesi del Golfo rappresentano circa il 3% del totale per il sistema Brescia. Leggi anche Tg economia: verso l’euro digitale nel 2029 Latte, mercato in difficoltà Spazio poi al prezzo del latte in caduta libera e alle conseguenze per le stalle bresciane. Con il mercato nazionale saturo e la produzione in aumento, la filiera è chiamata a individuare nuovi sbocchi commerciali. Affitti brevi e fisco Un approfondimento è stato dedicato anche alle novità fiscali sugli affitti brevi, con la stretta sul numero di immobili in locazione e sulle condizioni per beneficiare della cedolare secca.

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