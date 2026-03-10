Giornale di Brescia
Economia

Tg economia: verso l’euro digitale nel 2029

Nell’ultima edizione, un approfondimento sulla futura moneta digitale europea. Si è parlato anche delle novità fiscali sugli aumenti in busta paga e delle prospettive del settore vinicolo
La sede della Banca centrale europea
È andato in onda lunedì 9 marzo alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Verso l’euro digitale

Dopo anni di stallo, il Parlamento europeo ha dato nelle scorse settimane un’accelerazione all’iter che potrebbe portare all’emissione dell’euro digitale nel 2029. Per capire che cos’è la nuova moneta, come funzionerà e quali vantaggi potrà offrire, il Tg Economia ha ospitato il professor Francesco Menoncin, docente del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Brescia.

Busta paga e novità fiscali

Con il consulente del lavoro Marco Tuscano sono state approfondite le novità fiscali legate agli incrementi retributivi e alle maggiorazioni. Da aprile, grazie alla tassa piatta, la busta paga di quasi quattro milioni di lavoratori del settore privato potrebbe risultare più alta.

Il vino guarda al futuro

Spazio anche al comparto del vino. A Brescia il settore continua a crescere, nonostante le difficoltà che stanno interessando altre regioni europee. Il cambiamento nelle abitudini dei consumatori, soprattutto tra i più giovani, spinge però le imprese a ripensare le strategie di sviluppo, puntando su qualità ed enoturismo.

Tg EconomiaTeletuttoEuro digitale
  3. Ricarica la pagina se necessario