Occupazione, smart working e autotrasporti nel Tg Economia

L’edizione di lunedì 10 novembre analizza le criticità legate a salari, contratti e smart working. Servizi anche sul nuovo Safety Camp di Farco Group e sull’appello degli autotrasportatori per mantenere gratuita la «corda molle»
TG Economia - Edizione del 10/11/2025
È andato in onda lunedì 10 novembre alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

L’edizione si è aperta con un approfondimento sul tema dell’occupazione, tra luci e ombre. Dietro ai dati positivi, che segnano un nuovo picco storico di occupati a livello nazionale, emergono infatti criticità: poche assunzioni a tempo indeterminato e salari ancora troppo bassi.

Quanto allo smart working, il fenomeno è ormai strutturale nelle grandi imprese ma fatica a decollare nelle piccole e medie, dove spesso manca una regolamentazione chiara.

Nel Tg Economia anche un servizio dedicato al Safety Camp di Farco Group, la nuova palestra per la formazione inaugurata dall’azienda di Torbole nell’anno del suo quarantesimo.

Spazio infine al mondo dell’autotrasporto, con l’appello lanciato dalla Fai di Brescia perché la Corda Molle resti gratuita, tema al centro dell’assemblea di domenica.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Tg Economiasmart workingCorda MolleoccupazioneFarco GroupFai
